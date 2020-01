La Villa 5 - Astrid présente ses excuses à Rym et Vincent (Episode 32)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 32, diffusé ce lundi 6 janvier 2019 sur TFX.

Simo a fait une grande annonce à ses copains de la villa. Le cœur brisé qui a pu compter sur l’aide de Lucie pour guérir de sa problématique, sent qu’il est arrivé au bout de son aventure. Il a donc pris la décision de quitter la villa des cœurs brisés. Reste maintenant à l’annoncer aux autres habitants. Une annonce surprise qui attriste beaucoup.

Après les événements de la veille, Astrid tient à présenter ses excuses à Vincent et Rym. Elle admet avoir eu “un comportement de gamine” et ne peut pas faire un trait sur son amitié avec Vincent. Ce dernier accepte ses excuses mais n’oublie pas et demande surtout à Astrid de s’excuser auprès de celle qu’il aime. Une discussion de femme à femme qui permet de repartir sur de bonnes bases. Rym n’est pas du tout rancunière et tient vraiment à devenir copine avec Astrid pour le bonheur de Vincent.

Deux prétendantes arrivent à la villa avec le but de conquérir le cœur d’Adrien. Bonjour Yasmine et Lola ! Adrien est surpris de découvrir deux jeunes femmes qu’il a déjà fréquentées. Non seulement il aurait préféré rencontrer de nouvelles personnes mais en plus, il n’est même pas très intéressé par elles. Mais dans la position de celui qui est convoité, Adrien se plaît beaucoup. A première vue, c’est Yasmine qui a des points d’avance et pourtant, c’est à Lola qu’il décide d’offrir un massage sensuel.

Julie a reçu un message de Lucie. La cœur brisé a rendez-vous avec son histoire au patio. Passé, présent, futur… Qui a fait le déplacement jusqu’ici et surtout pour lui dire quoi ? La jeune femme est en stress… Elle découvre Hugo, son ex qu’il l’a quittée juste avant l’aventure. “Moi, je pense que toi et moi, ce n’est pas fini,” confie Hugo sûr de lui. Pour Julie, la décision à prendre est très compliquée. Va-t-elle accepter de renouer avec son passé ?

La Villa des Coeurs Brisés 5 - Du lundi au vendredi à 19h sur TFX