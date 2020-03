La Villa 5 - Cassandra de retour pour Théo (Episode 72)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 72 diffusé ce Lundi 1er mars 2020 sur TFX.

A Tulum, Manon a fait la connaissance d’Adrien mais dans sa tête, elle n’a toujours pas oublié Lalou. Lorsqu’elle revient à la villa, elle découvre le nouveau coeur brisé Dany et il est très charmant… “J’ai les fesses entre trois chaises,” s’amuse la belle brune. Au programme du jour : Lalou et Dany ont rendez-vous pour un date avec une jolie italienne. Dès les premières minutes, Lalou met les choses au clair : il a déjà quelqu’un en tête et c’est Manon. De retour à la villa, Manon décide d’avoir une véritable discussion avec lui. Elle ne veut lui laisser aucun espoir !



Entre Virginie et Nicolo, rien ne va plus. Après une nouvelle dispute, le bel italien a décidé de mettre un terme à son histoire d’amour. Il rentre de son week-end Tentation, très énervé et ignore la jeune femme. La cause : une photo provocante de Vivi proche d’un nouveau coeur brisé. Nicolo a même pleuré parce qu’il a cru l’avoir perdu. Mais tout est bien qui finit bien. Après de nouvelles explications, le couple se réconcilie.



Après avoir longuement discuté par téléphone, Théo a eu un coup de coeur pour Cassandra. Le coeur brisé a donc demandé à Lucie de la faire revenir dans l’aventure pour faire plus ample connaissance. Ce soir, il a enfin rendez-vous avec elle pour dîner. Le feeling passe immédiatement entre les deux coeurs brisés. “Théo, c’est quelqu’un avec qui je peux ouvrir mon coeur,” confie Cassandra qui a pris la décision de poser à nouveau ses valises dans la villa. Un retour célébré par ses anciens copains d’aventure.

La Villa des Coeurs Brisés 5 - Du lundi au vendredi à 19h sur TFX