La Villa 5 : Cassandra envoie un message fort à son petit frère disparu (Episode 10)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 10, diffusé ce jeudi 5 décembre 2019 sur TFX.

La nuit semble avoir été torride pour Rym et Vincent. Pourquoi ce dernier s’est couché à 5h du matin ? Les cœurs brisés demandent des explications. “Dis-moi la vérité,” supplie Sarah. “Cette nuit avec Rym. Il y a bisou sans bisou. C’était très chaud,” avoue Vincent. Au petit-déjeuner, le reste de la villa comprend rapidement que les deux célibataires se sont rapprochés. Antoine est dégoûté et compte bien “trouver une nana” pour regonfler son ego. Ça tombe bien puisque les garçons ont rendez-vous avec leur premier week-end tentation. Ayoub, Thomas et Vincent se sont rapprochés de Shana, Julie et Rym. Vont-ils rester tranquille durant ce week-end ?

Coaching émotion

C’est au tour de Cassandra de partir pour son premier coaching avec Lucie. Sa problématique : “Je m’interdis d’avoir des sentiments”. Derrière se cache un terrible secret… Enfant, elle a dû surmonter la mort de son petit-frère survenu lors d’un accident tragique. La cœur brisé est très angoissée parce qu’elle ne s’ouvre jamais. Lucie non plus, n’est pas la plus à l’aise avec ce sujet peu commun. Cassandra porte en elle la culpabilité… Lucie a pour elle, une lettre manuscrite de sa maman qui lui rappelle qu’il n’y a pas de responsable. Il est temps pour Cassandra de se pardonner.

