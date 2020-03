La Villa 5 - Cassandra quittée par Théo, les adieux des coeurs brisés (Episode 81)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 81 diffusé ce Vendredi 13 mars 2020 sur TFX.

Après plusieurs semaines d’histoires d’amour, d’amitié, et de coachings couronnés de succès, les cœurs brisés s’apprêtent aujourd’hui à fermer définitivement les portes de la villa. Le réveil est d’humeur nostalgique pour les cœurs brisés. Plus que quelques heures avant de marquer la fin de cette aventure et le début d’une autre… Las de l’attitude très lunatique et des crises de jalousie de Cassandra, Théo est à bout de nerfs et décide de s’en remettre aux conseils de Lucie. La jeune femme se réveille seule. Où est passé son petit ami ? Lorsqu’elle le retrouve dans la cuisine, ce dernier est distant. Il est temps pour lui de retrouver Lucie, à sa demande, et Cassandra a dû mal à y voir clair. De son côté, Théo confie ses doutes à la love coach : “Je suis sûr à 90% que ça ne va pas marcher entre nous”. Lucie lui conseille d’avoir le courage de prendre une décision à l’aube d’un nouveau départ après son aventure. Le cœur brisé semble sûr de lui, il veut mettre un terme à son histoire avec Cassandra. Il est temps pour lui de faire preuve d’honnêteté envers la jeune femme. “Hier soir, ça m’a sauté aux yeux. Tu as passé ta soirée à me repousser,” commence-t-il. “Je préfère arrêter les choses maintenant plutôt que de se faire du mal”. Cassandra tombe de haut et ne comprend pas. “Moi, je me voyais à l’extérieur avec toi. Je tenais vraiment à toi”. En larmes, elle réalise que son histoire est terminée. Celle qui était revenue pour Théo, termine cette aventure célibataire.

Lucie arrive à la villa pour faire ses adieux aux cœurs brisés. Elle les félicite d’abord pour la confiance et la complicité qu’ils ont su faire preuve, les uns envers les autres, tout au long de l’aventure. La love coach s’entretient ensuite avec chacun des couples. Antho avoue être amoureux de Clémence. Le jeune homme qui était entré dans la villa, “vide”, est heureux de repartir avec le cœur plein d’amour. La distance entre eux ne leur fait pas du tout peur. C’est avec sérénité qu’ils s’engagent vers l’avenir. Si certains ont hâte de vivre leur relation à l’extérieur de la villa, pour d’autres, l’avenir reste une vraie source d’angoisse. Malgré les preuves d’amour dont a pu faire preuve Ahmed, Sarah redoute la vie après la villa et n’arrive pas à faire taire ses peurs. Lucie tente, comme à son habitude, de jouer les médiatrices. A leur tour, les cœurs brisés décident de faire un joli cadeau à Lucie pour la remercier de sa confiance et de son accompagnement tout au long de l’aventure. “Tout le monde a besoin d’une Lucie dans sa vie,” confie Antho qui la remercie d’avoir changé sa vie. “Merci d’avoir apaisé mon coeur,” ajoute Sarah. C’est avec beaucoup d’émotions mais surtout d’amour que tous se disent au revoir et “bonne chance” pour la suite.

