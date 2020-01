La Villa 5 - CHOC ! Adrien exclu par Lucie (Episode 40)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 40 diffusé ce jeudi 16 janvier 2019 sur TFX.

Malgré la mise en garde de Lucie concernant les plaintes de ses prétendantes, Adrien continue de jouer les séducteurs invétérés. Il a jeté son dévolu sur Lola, fraîchement arrivée dans la villa, avant de séduire Cassie, venue passer une soirée avec les cœurs brisés. La love coach le prend à part pour discuter de la situation. “Je vais te demander de partir de la villa. Tu n’as pas l’état d’esprit qu’il faut pour avancer,” lui explique Lucie. “C’est juste un rendez-vous manqué”. Pour Adrien, c’est la douche froide ! Il est temps d’annoncer la décision de Lucie aux autres habitants. Pour Lola, ce départ s’annonce difficile mais c’est aussi l’occasion pour elle de commencer à vivre sa propre aventure.



Lucie annonce à Antoine et Astrid qu’ils vont partir en date avec chacun un prétendant et un exercice en tête. Antoine a pour mission de dévoiler le petit garçon qu’il était. Astrid elle, va devoir tester son prétendant avec une liste de questions “anti bad boy”. Pour cela, elle peut compter sur l’aide de Rym et Shanna. Questionnaire en main, Astrid part à la rencontre de Stéphane. Ce dernier ne passe pas très bien le test. “Bad boy”, c’est écrit sur son front ! Antoine fait la connaissance de Jeannette avec qui il se sent à l’aise pour parler de son enfance. Sa prétendante semble l’avoir percé à jour.



Jour de coaching pour Sarah. Ce qui l’attend ? Un exercice mythique de La villa des cœurs brisés. “Dans la vie, on a tous emmagasiné des poids,” explique Lucie. Sarah va devoir littéralement les porter sur son dos. A son tour de dévoiler ce qu’elle porte et ce qu’elle a dans le cœur. Qu’est-ce qu’elle cache au fond d’elle ? Pour la coeur brisé, c’est un exercice extrêmement difficile. En colère, elle fond en larmes ! Va-t-elle parvenir à aller jusqu’au bout de son coaching ?

