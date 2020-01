La Villa 5 - Clash entre Virginie et Molie, Sarah officialise avec Ahmed (Episode 50)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 50 diffusé ce Jeudi 30 janvier 2019 sur TFX.

Alors que Virginie était partie en date, Molie en a profité pour balancer des horreurs sur sa “copine”. Selon l’ex de Kévin, Virginie a traité les cœurs brisés de “beaufs” et le couple Rym/Vincent est fake ! Ni une, ni deux, Virginie s’enflamme et démonte Molie. Pourquoi cherche-t-elle à faire des histoires ? Droite, gauche, bataille de punchlines ! Virginie gagne haut la main mais s’est fait quelques ennemis au passage… Il est loin le temps de la bienveillance dans La villa des cœurs brisés. Pour sauver sa soirée, Thomas décide d’inviter sa prétendante Trystana au restaurant. Sarah invite elle, Ahmed à venir s’installer à la maison.

Julie revient de son date avec Yannis. Un “super bon feeling” mais il n’est pas assez viril pour elle. Pourtant, elle veut le revoir et cela énerve beaucoup Antoine qui a avoué ses sentiments pour son ex. Une nouvelle discussion s’impose. “Ce que tu m’as dit hier, ça m’a retourné,” avoue Julie Les deux exs sont d’accord pour se laisser encore du temps… Pour l’heure, les cœurs brisés s’offrent une soirée en boîte de nuit pour changer d’air. Une véritable mission pour Rym et Vincent qui doivent passer un peu de temps chacun de leur côté… Après une première dispute, Lucie leur a conseillé de prendre leur temps. Mais pour ce couple fusionnel, l’exercice est particulièrement difficile. De son côté, Sarah est sur un petit nuage. Après un bisou échangé avec Ahmed, elle est officiellement en couple. Et ils ne seront pas les seuls à officialiser ce soir : Thomas embrasse Trystana.

