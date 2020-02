La Villa 5 - Clémence remplit son cœur, Léana a la haine (Episode 62)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 62 diffusé ce Lundi 17 février 2020 sur TFX.

Depuis l’arrivée de Léana dans la villa, Ahmed a confirmé l’avoir côtoyée dans des soirées, ce qu’elle a toujours nié. Entre les propos de sa meilleure amie et de son amoureux, Sarah ne savait plus sur quel pied danser. Mais lors d’une soirée révélations, les doutes de la jeune femme se sont confirmés. Ahmed a dévoilé une preuve vidéo sur laquelle on découvre les deux protagonistes très proches… Sarah a littéralement pété un câble et fait ses valises. Prenant conscience du mal qu’il a fait à sa petite amie, Ahmed fond en larmes. Il paye les conséquences de sa “connerie”. Le jeune homme décide lui aussi de partir. “Si Sarah n’est plus là, je n’ai plus rien à faire ici”. De son côté, Léana continue de clamer son innocence. Elle ne se souvient pas de cet homme rencontré il y a plusieurs années, en boîte de nuit. La jeune femme vit très mal le fait d’avoir pu blesser sa meilleure amie.



Antho est sur un petit nuage depuis qu’il a officialisé avec Clémence. La jeune femme a aujourd’hui rendez-vous avec Lucie pour son tout premier coaching. Sa problématique : “J’ai eu un vrai chagrin d’amour dans ma vie. J’ai eu un petit coup de foudre pour Antho mais j’ai peur de me lasser dans quelques mois,” confie celle qui a toujours tout reçu de la vie. Lucie lui propose un exercice sur les choses qu’elle peut donner et recevoir, dans son cœur. Le petit cœur sur la table est vide et elle va le remplir. Offrir de l’affection à Antho, se livrer avec confiance aux autres cœurs brisés, donner son amitié à Virginie… Autant de choses que la cœur brisé est prête à faire.



Léana a toujours “la haine” et souhaite avoir une discussion avec Sarah. “Je suis blessée, déçue et surtout impuissante face à cette situation,” raconte-t-elle à Rym. Auprès de Lucie, elle confie sa détresse et continue de dire qu’elle ne se souvenait pas d’Ahmed. “J’ai fait 1 milliard de soirées dans ma vie et cette vidéo remonte à plus de trois ans”. La love coach lui conseille de parler avec le cœur à son amie. Soulagée, Léana décide de rendre visite à Sarah dans son hôtel. Va-t-elle accepter ses excuses ? La réponse dans le prochain épisode !

