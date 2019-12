La Villa 5 - Coaching éprouvant pour Sarah (Episode 20)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 20, diffusé ce jeudi 19 décembre 2019 sur TFX.

Nouvel épisode et nouveau battle de punchlines dès le petit déjeuner entre Antoine et Kévin. Depuis que ce dernier a mis un pied dans la villa, Antoine ne le lâche pas. Il faut dire que les deux hommes ont un historique à cause de Julie mais aujourd’hui, c’est l’attention d’Anaïs qu’ils se disputent. Ce n’est plus le problème des filles puisque c’est à leur tour de partir en week-end… Tentation ! Les garçons tremblent… Sauf Ayoub qui ne s’inquiète pas du tout au sujet de Shanna. Cette dernière est peinée parce qu’elle pense qu’il ne tient pas suffisamment à elle. Lui n’en démord pas alors c’est en crise que Shanna part pour le week-end. Va-t-elle se laisser tenter ? A peine a-t-elle rencontré les prétendants que Shanna flashe sur Jordan… “Il est grave beau et a un corps de malade,” avoue la coeur brisé. Les deux apprennent à se découvrir progressivement et ils ont beaucoup de points communs.



Lucie vient chercher Sarah pour son tout premier coaching. Elle est terrorisée à l’idée de se confier et fond en larmes avant même que l’entretien commence. De quoi a-t-elle vraiment peur ? “Je n’ai pas l’habitude qu’on me prête autant d’attention,” confie Sarah. “Tu portes un fardeau de ton passé et je ne te laisserai pas vivre une année de plus comme ça,” promet la love coach. Cette dernière décide de visionner avec la cœur brisé comment elle se comporte face à un homme. Un exercice qui fait prendre conscience à la jeune femme du paradoxe qui la ronge. Selon Lucie, Sarah est “une personne qui se sent mal dans ses baskets mais qui crie ‘Aimez-moi’”. Pour Sarah, ce coaching est très éprouvant ! Va-t-elle parvenir à s'accepter vraiment et s’ouvrir à une nouvelle histoire ?

La Villa des Coeurs Brisés 5 - Du lundi au vendredi à 19h sur TFX