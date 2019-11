La Villa 5 - Coup de pression pour Sarah, va-t-elle quitter l'aventure ? (Episode 5)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 5, diffusé ce jeudi 28 novembre 2019 sur TFX.

Sarah a décidé de mener sa petite enquête en fouillant dans les téléphones portables des cœurs brisés. Elle découvre que Nathanya mènent de grandes discussions avec Thomas. “Genre leurs textos, c’est un feuilleton. Faudrait m’expliquer ce qu’il se passe entre eux,” ironise Sarah. Avec Vincent, elle compte bien trouver des réponses. De son côté, Vincent n’en oublie pas pour autant Rym. Depuis le premier soir, ils ne cachent pas leur attirance mutuelle. Mais la belle espagnole fait tourner bien des têtes. Antoine et Thomas ont bien l’intention de se lancer aussi dans l’opération séduction.

Les cœurs brisés s’offrent leur première soirée à l’extérieur de la villa. Vincent lui, a rendez-vous avec la surprise que lui a préparé Lucie. Avec lui, la Love Coach a envie d’innover et de tenter une expérience inédite. Mais que lui réserve-t-elle ? Avant de le savoir, Lucie veut parler à Sarah. La veille, lors de la table ronde, elle est la seule cœur brisé qu’elle n’a pas réussi “à attraper”. “Il y a beaucoup de cache-cache avec toi. Je ne sais pas si tu es prête à être coaché,” explique la Love Coach. Sarah le prend un peu mal mais Lucie est catégorique : “Tu as la nuit pour réfléchir”. Va-t-elle réellement jouer la carte de l’honnêteté ?

Avec Vincent, Lucie a besoin de le mettre en situation pour le comprendre. L’homme veut se marier et fonder une famille mais il cache toujours ses relations amoureuses. Pourquoi ? Ce soir, Vincent va rencontrer une jeune femme prénommée Marine. “Vous vous ressemblez à un point que vous n’imaginez même pas,” prévient Lucie. Marine vient pour aider Vincent. Au premier abord, le cœur brisé est séduit par sa beauté et sa douceur. “Ça fait très longtemps que je n’ai pas eu une femme comme ça en face de moi,” avoue Vincent. Il est temps maintenant pour lui de découvrir ce que lui a réservé Lucie. Marine va devenir les yeux et les oreilles de la Love Coach durant 24h et pour cela, elle sera liée physiquement à Vincent. Ce dernier angoisse déjà mais accepte de se prêter au jeu. Marine et Vincent vont-ils se rapprocher ? Rym sera-t-elle jalouse ? La réponse dans le prochain épisode.

