La Villa 5 - Dernier coaching pour les coeurs brisés avec Lucie (Episode 79)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 79 diffusé ce Mercredi 11 mars 2020 sur TFX.

Plus la fin de l’aventure approche et plus les couples se posent des questions sur leur futur commun. Ahmed a su rassurer Sarah sur ses véritables intentions et le jeune couple envisage enfin sereinement leur vie future à deux. A cause de la jalousie de Cassandra, sa relation avec Théo est de plus en plus compromise et Léana aime la provoquer. Antoine et Julie profitent d’une escapade de rêve dans le plus bel hôtel du Mexique pour sceller leur amour retrouvé. Mais une simple phrase de Julie menace de transformer ce moment parfait en fiasco. La jeune femme est dégoûtée de ne pas avoir fait une dernière fois la fête avec les autres cœurs brisés, ce que ne comprend pas du tout Antoine. Mais il accepte de laisser de côté les embrouilles pour profiter pleinement de cette dernière soirée.

Au programme de cette nouvelle journée : virée en catamaran entre cœurs brisés ! Manon décide d’avoir une discussion franche avec Dany. Elle se pose des questions sur leur avenir. De son côté, le jeune homme ne comprend pas. Pour lui, ils sont en début de relation et tout se passe bien. Pourquoi douter de leur sincérité ? La simple vision de son chéri à côté de Clémence, fait faire une crise d’angoisse à Sarah. Elle sait bien que le problème, c’est elle mais comment faire pour vaincre définitivement ses démons ? Bonne nouvelle : Lucie a décidé d’organiser un coaching de groupe pour revenir sur ce qu’ils ont vécu. Il est temps pour chacun des cœurs brisés de faire le bilan de leur aventure, avec beaucoup d’émotions. La love coach décide de réunir pour un dernier coaching, Théo et Cassandra. La love coach souhaite leur donner toutes les clefs pour vivre une relation harmonieuse dans l’avenir. La jeune femme doit absolument apprendre à faire confiance à Théo malgré sa jalousie excessive. Combien de temps leur couple peut-il durer à l’extérieur ? C’est la question que Lucie leur pose et la réponse ne risque pas de faire plaisir à tout le monde...



