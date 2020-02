La Villa 5 - Inès embrasse Sergio, Lucie parle sexualité (Episode 71)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 71 diffusé ce Vendredi 28 février 2020 sur TFX.

A la villa, Lucie a organisé une discussion autour de la thématique de la sexualité. A quoi sert le sexe dans un couple ? La question est posée et tous ne sont pas forcément à l’aise avec le sujet. “Ça me rappelle mes cours d’SVT,” ironise Sarah, visiblement très mal à l’aise. Mais pour Lucie, la sexualité est une communication essentielle dans un couple. Tour à tour, les cœurs brisés vont répondre à des questions sur le sujet. Vont-ils jouer le jeu de l’honnêteté ?



Les filles sont remontées contre les garçons et ont envoyé un message à Lucie. “Aide-nous parce que c’est un dialogue de sourds”. Après la soirée “sexualité”, la love coach prend le temps de désamorcer la situation. Finalement, c’est Antoine et Julie qui ne se comprennent plus. La communication est complètement rompue entre les deux. Lucie leur demande de prendre de la distance pour cette nuit. S’ils continuent à se disputer, ils pourraient vraiment se séparer.

En plein week-end Tentation, Nicolo a reçu la photo de trop de Virginie dans les bras d’un nouveau cœur brisé. En pleurs, il ne peut plus supporter la situation et réfléchit à mettre un terme à son histoire. De son côté, Inès est très heureuse d’avoir retrouvé Sergio à Tulum. Ils s’étaient rencontrés dans une précédente aventure et se plaisent mutuellement. Dès la première soirée, ils échangent un baiser et semblent sur la bonne voie. Mais Inès veut prendre son temps et ne souhaite pas inviter tout de suite son prétendant à la villa. Manon elle, fait tranquillement la connaissance d’Adrien. Le jeune homme lui parle de confiance et d’engagement. Il sait comment lui parler ! Mais à la villa, Lalou l’attend de pied ferme et compte bien la séduire de nouveau.

