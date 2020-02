La Villa 5 - Inès et Manon au naturel, Antho fait pleurer Clémence (Episode 69)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 69 diffusé ce Mercredi 26 février 2020 sur TFX.

Après s’être rapproché de Lalou, Manon a été déçue du comportement de ce dernier avec sa prétendante Clarysse. Elle profite du bilan de Lucie pour régler ses comptes. En larmes, elle regrette qu’il n’ait pas fait preuve de franchise. Suite aux révélations de Manon, Lalou semble douter de ses sentiments envers Clarysse. Après une bonne nuit de sommeil, le jeune homme a pris une décision. Il ne continuera pas avec Clarysse. Il préfère mettre un terme à son début d’histoire avant que ça n’aille trop loin… Lalou met les choses au clair avec la jeune femme et lui demande de quitter la villa. Dans la chambre, Clarysse confirme être sur la même longueur que lui mais, une fois devant les autres, elle livre un tout autre discours.



Aujourd’hui, Inès et Manon ont rendez-vous avec Lucie pour un exercice un peu particulier. Celles qui ont pour problématiques “L’amour m’a oubliée” et “L’amour est destructeur” peuvent trouver des résonnances dans leurs propres histoires. “Vivre la même chose ensemble va vous aider,” promet la love coach. Inès est la première à prendre place devant le miroir pour se dire la vérité. Manon elle, craque devant le miroir. Elle manque de confiance en elle et ne se sent pas toujours bien mais veut faire croire l’inverse aux gens qui l’entourent. Lucie propose aux filles de se mettre à nu au sens propre comme au sens figuré. Elle montre l’exemple en retirant tous ses artifices et en revenant à son essence originelle. Un exercice particulièrement difficile pour les deux jeunes femmes !

Un dernier groupe va partir en week-end Tentation. L’annonce du départ de Nicolo et d’Anthony énerve beaucoup leurs petites-amies. Ce dernier a décidé d’en rajouter une couche en enfilant un smoking pour partir à ce week-end. A trop jouer la provocation, il pourrait bien se brûler les ailes. Clémence part dans sa chambre en pleurs ! Heureusement, elle peut compter sur le soutien de ses copines. Comment peut-on jouer avec les sentiments de sa copine ?

