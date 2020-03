La Villa 5 - Inès virée par Lucie, Cassandra jalouse de Léana (Episode 77)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 77 diffusé ce Lundi 9 mars 2020 sur TFX.

Inès et Sergio s’étaient mis en couple dès le soir de leur rencontre. Mais le manque de sincérité et les manipulations d’Inès, ont déclenché la colère de Lucie. La love coach explose et sort les preuves de ce qu’elle avance. Inès a envoyé des sms à son prétendant qui ne laissent que peu de place au doute.Pour la première fois dans l’aventure, Lucie sort un bracelet noir : “Je suis désolée, tu ne m’as pas convaincue avec tes explications”. Inès est priée de quitter la villa. Les cœurs brisés n’en reviennent pas et n’ont pas l’intention de lui pardonner.

Cassandra et Théo sont en couple depuis peu et tout semble aller pour le mieux. Mais une vision de Léana en train de faire des papouilles au jeune homme, va rendre malade sa petite amie. Les deux protagonistes se défendent au nom de leur amitié mais une dispute éclate ! En couple depuis quelques jours seulement, Théo n’a pas du tout envie de se prendre la tête. Mais Cassandra n’est pas prête à accepter le fait que son petit ami soit tactile avec d’autres femmes. Théo commence à “monter en pression”. Mais les esprits commencent doucement à s’apaiser. Le couple va-t-il repartir sur de bonnes bases ?

Estimant que Léana lui a menti en ne lui parlant pas d’Ahmed, Sarah n’adresse plus la parole à sa meilleure amie. Cette dernière le vit de plus en plus mal. Parviendra-t-elle à se réconcilier avec ? Après plusieurs jours de guerre froide, Léana se décide enfin à avoir une discussion franche avec son ancienne meilleure amie. “C’est impossible que je finisse cette aventure sans te parler,” pleure Léana. “Viens, on oublie tout ça ?”. De son côté, Sarah dit ne pas être rancunière mais, pour autant, elle n’est pas très chaleureuse avec son amie. Lui a-t-elle vraiment pardonné ?

Depuis qu’ils sont à nouveau en couple et qu’ils n’ont plus peur de s’avouer leurs sentiments, Julie et Antoine vivent la plus belle des relations. Aujourd’hui, le jeune homme lui a prévu un petit rendez-vous romantique et quel rendez-vous ! Antoine a réservé une nuit dans une suite extraordinaire. Julie est aux anges ! Il est temps pour les amoureux de parler de leur futur ensemble…

La Villa des Coeurs Brisés 5 - Du lundi au vendredi à 19h sur TFX