La Villa 5 - Julie en couple avec Hugo, Welcome Lola (Episode 35)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 35, diffusé ce jeudi 9 janvier 2019 sur TFX.

Alors que plusieurs coeurs brisés sont partis en week-end Tentation, Julie s’impatiente de voir arriver Hugo. Le jeune homme qui a eu une histoire avec la coeur brisé avant son départ pour l’aventure, a fait des milliers de kilomètres pour lui demander une deuxième chance. Julie a accepté de voir ce que l’avenir leur réserve. Sur la plage de Tulum, Hugo fait enfin son arrivée pour le plus grand bonheur de Julie. Thomas lui a perdu un peu de sa bonne humeur légendaire mais se rattrape vite avec une jolie brune aux yeux verts… Shanna, de son côté, s’ennuie un peu au milieu de ces prétendants. En couple avec Ayoub, elle n’a qu’une envie : rentrer à la villa.



Le départ de Simo laisse la place à une nouvelle coeur brisé. Welcome Lola from Miami ! Sa problématique : en amour, je suis une peste. “Whaou quelle femme” Antoine et Adrien sont déjà conquis. Mais ce dernier semble déjà avoir une longueur d’avance. “Moi, j’attends le bon moment pour montrer l’étendue de mes talents,” prévient Antoine. A Tulum, Kévin se régale avec ses deux prétendantes. Pour découvrir laquelle a sa préférence, il organise un speed dating. Qui va-t-il choisir entre Priscilla et Kahina ?



La soirée bat son plein à Tulum. Hugo décide de prendre Julie à part, afin de lui ouvrir son coeur. Il regrette de l’avoir laissé une fois et compte bien se rattraper. Sur la plage et à l’abris des regards, ils échangent un baiser. Il est temps maintenant pour Hugo d’avoir une explication avec Thomas qui a eu une petite histoire avec Julie dans la villa. “Ne t’inquiètes pas, il y a R” rassure Toto. Il ne leur mettra des bâtons dans les roues. Il a mieux à faire avec Cassie qui l’embrasse avec beaucoup de désir. Chaud devant ! A la villa, Shanna fait une arrivée surprise. Elle n’avait pas sa place lors de ce week-end Tentation et a préféré courir retrouver son chéri.

La Villa des Coeurs Brisés 5 - Du lundi au vendredi à 19h sur TFX