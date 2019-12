La Villa 5 - Julie et Thomas se rapprochent devant Antoine (Episode 7)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 7, diffusé ce lundi 2 décembre 2019 sur TFX.

Entre Shanna et Ayoub, la température grimpe un peu plus chaque jour. Mais un simple texto va changer la donne. Ayoub a été convié par Lucie à son premier date et Shanna attend d’observer quel comportement va adopter celui qu’elle aime déjà un peu. En partant sans lui dire au revoir, le coeur brisé a perdu des points. Comment va-t'il se comporter avec des prétendantes ? Il est temps de le savoir. Au programme de la leçon du jour : Ayoub va devoir travailler sur sa radicalité. Sur la plage, deux femmes charmantes l’attendent pour lui dire de jolies choses. L’une est sincère, l’autre non. Ayoub va devoir discerner le vrai du faux !



A la villa, Thomas a “des papillons dans le ventre” depuis qu’il passe de plus en plus de temps avec Julie. “Il y a un petit rapprochement et on commence à passer la sixième,” avoue la coeur brisé. Un rapprochement qui n’est pas vraiment du goût d’Antoine. Par le passé, ils ont été ensemble et voir son ex se rapprocher de quelqu’un d’autre, c’est difficile. “Je ne suis pas du genre à toucher à l’ex des collègues mais ça ne se contrôle pas”. Thomas décide de jouer cartes sur table avec Antoine, “par respect” et parce qu’il ne sait pas tricher.

De retour de son date, Ayoub revient tranquille et avec le sourire. Shanna l’accueille elle aussi, chaleureusement mais, en vérité, elle attend des réponses. Comment s’est passé son double date ? Le coeur brisé est fier de dire qu’il a réussi son exercice. La question maintenant est : a-t-il envie de revoir sa prétendante ? “Je vais réfléchir,” avoue Ayoub. “Là, on va voir la Shanna excessive,” promet cette dernière.

