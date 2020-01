La Villa 5 - Julie se fait larguer, Sarah déstabilisée par Ahmed (Episode 42)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 42 diffusé ce lundi 20 janvier 2019 sur TFX.

Hugo qui a rejoint Julie, son ex petite-copine, au Mexique pour donner une nouvelle chance à son histoire, ne supporte plus de la voir si complice avec son ex Antoine. Le jeune homme dit ne plus vouloir rester ici. Est-ce l’aventure ou Julie qu’il veut quitter ? “Je pense qu’on est arrivés au bout de ce qu’on devait vivre elle et moi,” confie Hugo. Ce dernier fait preuve d’honnêteté face à Sarah et Vincent. Le problème, c’est qu’il n’a pas été aussi sincère avec Julie.



Shanna et Ayoub sont partis deux jours loin de la villa pour faire avancer leur histoire. Si la jeune femme s’est beaucoup livrée, Ayoub lui est restée sur sa réserve, ce qui a destabilisé Shana. Ayoub est-il vraiment prêt à s’engager en couple ? Au petit déjeuner, Shanna pose la question qui tue : “Tes sentiments pour moi, de 1 à 10 ?”. Ayoub n’a pas la réponse attendue par la jeune femme qui était prête à donner un 8/10. La déception est totale !



Sarah reçoit un message de Lucie qui la met dans tous ses états. Ahmed est au Mexique ! Ce jeune homme de 25 ans, “boxeur thaï professionnel” parle avec Sarah depuis quelques mois sur les réseaux sociaux. Mais la cœur brisé a du mal à faire confiance et se demande toujours si cet homme est là pour de bonnes raisons… “C’est comme si tu avais David Beckham qui draguait Ugly Betty,” ironise Sarah. Elle et lui ne se sont vus qu’une seule fois. “J’avais oublié qu’il était aussi beau”.



Malgré ses airs de jeune homme sûr de lui, Kévin est un coeur brisé qui a beaucoup souffert en amour à cause de son ex Molie. Ce soir, Lucie lui annonce qu'il a rendez-vous au patio avec son passé. “Je n’ai pas 36 passés et 50 copines donc je m’attend à mon ex,” confie le jeune homme. Il peut compter sur son copain Thomas pour le soutenir dans cette épreuve. Molie a-t-elle vraiment fait le déplacement jusqu’au Mexique ? Qu’a-t-elle à lui dire ? La réponse dans le prochain épisode.

La Villa des Coeurs Brisés 5 - Du lundi au vendredi à 19h sur TFX