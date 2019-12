La Villa 5 - Kévin embrasse Cassandra (Episode 24)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 24, diffusé ce mercredi 25 décembre 2019 sur TFX.

Simo a rendez-vous avec Lucie pour son premier coaching. L’homme a pour problématique : “Je suis incapable de rompre”. En France, Simo a une petite amie qu’il n’arrive pas à quitter. La love coach a demandé à Rym, Shanna et Thomas de l’aider dans un exercice pratique inédit. Simo doit rompre mais comment ? Pourquoi est-ce si difficile pour lui d’être honnête avec lui-même ? Après plusieurs essais, Simo parvient à trouver les bons mots pour rompre. Bravo Simo ! Éprouvé par le coaching de Lucie, le jeune homme craque. Heureusement, il peut compter sur ses amis pour le réconforter. Mais Simo n’est pas sorti d’affaire pour autant. Quand le temps sera venu, Lucie se réserve le droit de faire venir sa petite copine pour que Simo la quitte en face. Y parviendra-t-il ?

Thomas ne décolère pas ! Quand Julie n’a pas assumé être en couple avec lui lors du week-end tentation, il a vu rouge. Désormais, Thomas ne veut plus être avec elle tant qu’elle n’aura pas admis ses torts. De son côté, Julie a décidé d’emmener son ex Antoine faire du parachute ascensionnel. Ce qui n’a pas du tout plu à Toto ! Julie décide de provoquer une discussion avec lui. Qu’a-t-elle à lui dire ? La jeune femme présente ses excuses. Elle pense que les deux coeurs brisés doivent d’abord régler leurs problématiques avant d’envisager une véritable histoire ensemble.

Soirée action ou vérité à la villa. Kévin doit embrasser la fille qui lui plaît le plus dans la villa. Cassandra en ligne de mire ! A son tour, elle doit embrasser celui qu’elle préfère… Et un nouveau bisou entre Kévin et Cassandra ! Le début de quelque chose ? Nathanya n’imaginait pas que Sarah allait lui lécher un jour l’orteil et Julie a eu le droit à un revers surprise au lieu d’un strip-tease sexy. Au détour d’une question, Vincent apprend que Rym garde contact avec l’un de ses exs. Sa chérie lui découvre un défaut qu’il a toujours renié : la jalousie. Rym a une vraie explication avec Vincent. Pour elle, un couple ne peut fonctionner que si la confiance est là. Vincent prend une véritable leçon de maturité !

