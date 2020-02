La Villa 5 - Kévin et Molie en coaching, Julie abuse avec son prétendant (Episode 51)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 51 diffusé ce Vendredi 31 janvier 2019 sur TFX.

Sortie paddle pour Antoine, Julie, Antho, Sarah, Ahmed et Virginie. Julie qui n’a pas envie de jouer sur deux tableaux, appelle son prétendant Yannis pour lui dire qu’elle a toujours son ex en tête. “Je n’ai pas envie de faire n’importe quoi et de régler mes problèmes avant,” avoue Julie. Mais maladroitement, elle lui dit qu’elle voulait juste gagner le date. Des propos que le prétendant n’a pas aimé et Lucie non plus. La love coach décide de la mettre face à ses erreurs. Julie va devoir s’excuser auprès de Yannis et Antoine va pouvoir tout écouter...



La veille en boîte de nuit, Virginie a regardé Ahmed dans les yeux au moment de trinquer. Une provocation pour Sarah qui s’en est immédiatement prise à Virginie. A la plage, cette dernière présente ses excuses. “Je vais l’éviter ce Ahmed,” promet la coeur brisé. L’histoire est déjà oubliée et c’est tant mieux !



A la villa, le réveil est difficile pour Rym et Vincent. En acceptant l’exercice de Lucie qui leur a demandé de prendre leurs distances pour mieux s’aimer, le couple traverse une crise. Il est temps maintenant pour eux de se retrouver. Terminé les disputes et vive les câlins ! En parlant de disputes, Molie et Kévin ont rendez-vous avec Lucie pour leur premier coaching. Les deux exs ont envie de recoller les morceaux mais ont encore beaucoup de choses à se reprocher. C’est le moment de se dire toute la vérité !

