La Villa 5 - Kévin face à Molie, Antoine fou de Julie (Episode 43)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 43 diffusé ce mardi 21 janvier 2019 sur TFX.

Molie a fait le voyage depuis la France pour demander pardon à Kévin. Ils sont restés ensemble pendant 3 ans et leur histoire a pris fin dans une précédente aventure où ils avaient mis à l’épreuve leur fidélité. Mollie avait choisir de repartir avec Enzo et a eu des mots très difficiles envers Kévin. “Aujourd’hui, c’est mon coeur qui parle et mon coeur dit Kévin,” confie Molie. Le cœur brisé est chamboulé face aux révélations de celle qu’il n’a pas oublié. Avec tout le mal qu’elle a pu lui faire, Kévin ne sait pas s’il pourra lui faire confiance à nouveau. Molie elle, est catégorique. Elle est vraiment là pour le reconquérir.



Au programme de la soirée : Karaoké pour les cœurs brisés ! Antoine offre un show unique à Julie. Véritable déclaration d’amour ou simple jeu ? “Tu sais que tu m’as manqué en vrai ?” confie le jeune homme. Antoine et Julie ont recommencé à jouer au chat et à la souris. Le départ d’Hugo a laissé le champ libre à Antoine qui compte bien s’amuser un peu avec son ex. Ahmed, le prétendant de Sarah, a été invité à la soirée karaoké. L’occasion pour les deux tourtereaux de se rapprocher encore un peu plus. Kévin lui, revient du patio un brin déboussolé par ses retrouvailles avec Molie...

La nuit tombe dans la villa. Astrid se laisse aller à des confidences tardives auprès de son ami Vincent. Depuis qu'elle est dans l'aventure, elle ne fait que penser à son ex, Sisika. De son vrai nom, Fabien, il est le seul avec qui elle a eu une vraie histoire d'amour. Aujourd'hui, elle a toujours des sentiments pour lui malgré leur passé difficile. Va-t-elle quitter l'aventure pour le rejoindre ?

