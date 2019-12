La Villa 5 : La guerre est déclarée entre Antoine et Kévin (Episode 16)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 16, diffusé ce vendredi 13 décembre 2019 sur TFX.

Un nouveau coeur brisé fait son entrée dans la villa. “Kévin, c’est quelqu’un avec qui je flirtais,” explique Julie. Antoine a les nerfs et est prêt à en découdre. Il reproche au petit nouveau de l’avoir provoqué sur les réseaux sociaux par le passé. Kévin se sent traqué d’entrée alors qu’il venait en paix. “Les calculs sont pas bons Kévin,” prévient Antoine. Entre les deux, la guerre est déclarée. Mais Kévin ne doit pas oublier pourquoi il est ici. Sa problématique ? “J’ai été trahi, j’ai trahi et je ne crois plus en l’amour”.



Vincent a décidé d’inviter Rym à un date loin de la villa. “C’est très très fort,” confie le jeune homme au sujet de celle qui lui fait tourner la tête. “Je pense que je commence à vraiment l’aimer,” avoue Rym. Dans la piscine, ils s'embrassent ! Vincent assume être "en plein coup de foudre". Il en vient même à penser qu'il n'a plus besoin de coaching mais Rym insiste pour qu'il continue à travailler sur lui. C'est important pour la suite de leur histoire. Tant sur le plan physique que moral, les deux cœurs brisés semblent s'être parfaitement trouvé. Le début d'une belle histoire d'amour ?

Rym n'est pas la seule à avoir le droit à une surprise. Ken vient chercher Nathanya pour un rendez-vous surprise. Avec l'aide de Simo et Thomas, il a organisé un dîner romantique sur le rooftop... La jeune femme qui reprochait à son prétendant de ne pas être suffisamment entreprenant, est aux anges. Quand Ken croit trouver le bon moment pour l'embrasser, Nathanya lui met un vent : "J'ai besoin de plus de temps". Est-elle en train de se jouer de lui ?

