La Villa 5 - La trahison de Virginie, Julie doit faire le deuil de son ex (Episode 57)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 57 diffusé ce Lundi 10 février 2020 sur TFX.

Lucie a concocté un exercice pour Virginie qui pourrait bien mettre en péril son idylle naissante avec Nicolo. Au pas de la porte, la coeur brisé a découvert un panier avec deux tee-shirts portant chacun l’odeur d’un parfum. S’agit-il de celui d’un de ses exs ? La réponse est non. La love coach a choisi pour elle, deux prétendants bien différents que Virginie va devoir départager à l’odeur. En observant la scène, Nicolo est choqué. Lui qui pensait avoir conquis le coeur de la jolie blonde, tombe de haut. “J’étais sur un nuage avec Virginie et je suis redescendu sur terre,” avoue le bel italien. Les garçons de la villa se rangent du côté de leur copain.

Julie a réalisé qu’elle ne parvenait pas à oublier son ex décédé. Elle ne s’accorde pas le bonheur avec Antoine ou avec un autre. La coeur brisé a demandé un coaching exceptionnel avec Lucie. “Depuis que mon ex n’est plus là, je n’arrive pas à être heureuse,” commence Julie. “Je n’ai pas encore fait mon deuil et je n’arrive pas à voir la vérité en face”. Elle n’arrive pas à l’entendre mais Lucie lui dit, calmement : “Il est mort”. La love coach veut l’accompagner dans ce travail de deuil.

Virginie rejoint Rudy pour un date. “Je ne m’attendais pas à rencontrer une jeune femme aussi charmante,” lance d’entrée le prétendant. Le feeling semble bien passer mais Virginie joue la carte de l’honnêteté en parlant de Nicolo. Loin d’être déstabilisé, Rudy continue son opération séduction et ça semble fonctionner. Virginie envoie un sms à Julie : “Rudy est très sympa”. Son comportement ne passe pas auprès des autres habitants. A la villa, Rym balance une bombe à Clémence : entre Virginie et Antho, il y a un passif. Un électrochoc pour la jeune femme qui faisait confiance aux deux. Pour Nicolo aussi, c’est la douche froide ! Quand Virginie revient de son date, elle est prise à partie par tout le monde. “T’es quelqu’un de très fausse,” lui balance Rym. Excédée, la jeune femme décide de faire ses valises ! Va-t-elle vraiment quitter la villa ?

