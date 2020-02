La Villa 5 - Lalou répare son coeur sous hypnose (Episode 56)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 56 diffusé ce Vendredi 7 février 2020 sur TFX.

A peine remis en couple, les premières tensions apparaissent entre Julie et Antoine. La cœur brisé continue à jouer avec le feu et Sarah décide de lui remettre les pendules à l’heure. Ils n’arrivent pas à s’engager et encore moins à discuter. Antoine est sur la défensive parce que Julie lui a déjà brisé le cœur une fois. Cette dernière est incapable de le rassurer aujourd’hui… Faut-il parvenir à trouver la sérénité ? De son côté, Antho est toujours séduit par Clémence. Par chance, c’est réciproque.

Ahmed qui continue de taquiner Sarah en la rendant jalouse, a mis le feu aux poudres. La jeune femme qui n’a déjà pas confiance en elle, veut vraiment trouver l’amour avec un homme mature. Ahmed accepte de reconnaître ses torts et veut faire des efforts. “Désolé, si j’ai fait le con. J’arrête,” promet le jeune homme. Sarah lui laisse une chance. Demain est un autre jour.

Lalou a reçu une invitation de Lucie pour son coaching. Le jeune homme appréhende et espère arriver à faire tomber le masque avec la love coach. Pourquoi son cœur est fragile ? Pourquoi a-t-il cherché à se créer une carapace derrière son physique ? Il est temps pour lui de s’ouvrir à une inconnue qui saura l’aider. Lucie fait appel à Alex, un hypnotiseur reconnu, pour l’accompagner dans ce travail de thérapie. A la villa, Virginie reçoit un colis surprise. A l’intérieur, deux tee-shirts avec l’odeur d’un parfum. Celui de son ex ? Vincent Shogun va-t-il revenir ?

