La Villa 5 - Léana, Nicolo, Lalou, Clémence et Théo intègrent l’aventure (Episode 54)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 54 diffusé ce Mercredi 5 février 2020 sur TFX.

Thomas, Shanna, Ayoub, Kévin et Molie sont arrivés au bout de leur aventure. Au cours d’une cérémonie exceptionnelle, Lucie les a félicité pour le chemin parcouru. Désormais, ils ont acquis la confiance nécessaire pour mieux appréhender leur avenir. Ces départs ont laissé le champ libre à de nouveaux coeurs brisés. Dans la voiture, Lalou, Léana, Nicolo, Théo et Clémence font connaissance. Il est temps pour eux de faire leur entrée de la mythique villa des cœurs brisés. Sarah explose de joie en découvrant sa “bête de pote” Léana. Cette dernière apprend que son ex Thomas a réglé sa problématique et qu’il est reparti avec une femme… “Tant mieux, si elle a trouvé l’amour,” répond la jeune femme.Mais ce qui intéresse Sarah, c’est de savoir si son amie a déjà fréquenté Ahmed. Sa réponse est catégorique, elle ne se souvient pas l’avoir rencontré ! Le jeune homme semble vexé de ne pas être inoubliable. Lui qui aime taquiner Sarah sur sa jalousie, n’a pas fini de la provoquer. Sarah veut le calmer avant de vriller.



Les nouveaux coeurs brisés se présentent… Célibataire depuis 6 mois, Léana a peur d’aimer et dès qu’elle commence à tomber amoureuse, elle devient une jalouse maladive. Pour Lalou, l’amour ne le fait pas rêver. L’homme a une grosse carapace et en réalité, il a peur de souffrir. Théo, lui n’arrive pas à tourner la page avec son ex. Ils se sont séparés après une tromperie et aujourd’hui, il veut parvenir à tourner la page. Clémence avoue avoir “le coeur vide”. Antho a l’impression d’entendre son histoire. Pour Nicolo, l’amour le fait souffrir : “Je m’efface pour le bien-être de l’autre”. Maintenant que les présentations sont faites, Lucie prévient les coeurs brisés qu’ils vont tester l’hypnose thérapeutique. Que vont-ils avouer sous hypnose ?

La Villa des Coeurs Brisés 5 - Du lundi au vendredi à 19h sur TFX