La Villa 5 - Léana se livre sur son passé difficile, Sarah en veut à Ahmed (Episode 55)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 55 diffusé ce Jeudi 6 février 2020 sur TFX.

A peine arrivée dans la villa, Léana part déjà en coaching avec Lucie. Sa peur de l’amour est liée à son enfance. A l’âge de 17 ans, son père l’a mise dehors et elle s’est retrouvée sans domicile fixe. “J’ai passé toute ma vie dans les valises. J’ai l’impression de ne jamais avoir été voulue,” confie-t-elle en larmes à Lucie. La love coach explique que la jeune femme souffre d’une peur de l’abandon puisqu’elle l’a connu de la part de ceux qui auraient dû l’aimer et la protéger. Pour l’aider, elle fait appel à l’hypnotiseur. Un coaching bouleversant !



Les premières affinités voient le jour au sein de la villa. Antho est sous le charme de Clémence. Virginie elle, se rapproche déjà de “l’homme parfait” Nicolo. Autour d’un verre, ils apprennent à se connaître et la séduction semble déjà en marche… Lalou et Léana se sont bien trouvés également. Mais la jeune femme qui est une jalouse maladive. Sarah veut lui faire prendre conscience de ce qu’il l’attend. “Son caractère me fait peur un peu,” avoue le coeur brisé.



Soirée sur la plage pour les coeurs brisés. L’occasion de se rapprocher encore un peu plus. Antho ne laisse pas une seule seconde de répit à Clémence. Mais la jeune célibataire ne semble pas indifférente. Le prochain couple de la maison ? Léana elle, aimerait bien que Lalou passe la seconde. De son côté, Ahmed continue de jouer avec le feu, ce qui a le don d’agacer Sarah… La jeune femme quitte la table énervée. “Je veux un bonhomme, pas un enfant,” balance-t-elle. Va-t-elle mettre un terme à son histoire ?

