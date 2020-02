La Villa 5 - Léana vs Sarah, la confrontation ! (Episode 63)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 63 diffusé ce Mardi 18 février 2020 sur TFX.

Très triste des tensions avec sa meilleure amie depuis la révélation d’Ahmed, Léana a décidé de prendre son courage à deux mains et de rejoindre Sarah dans sa chambre d’hôtel pour s’expliquer. La jeune femme tient d’abord à présenter ses excuses et prouver sa bonne foi. “Même aujourd’hui quand il montre cette vidéo, je ne m’en souviens pas,” confie-t-elle. Sarah en veut autant à Ahmed qu’à Léana et a dû mal à pardonner. “Je suis choquée de la personne que j’ai en face de moi. Je découvre que ma pote, c’est une grosse mytho” balance-t-elle. “Tu tues mon aventure, notre amitié et mon couple”. Léana, en pleurs, lui demande de la croire mais Sarah est “un mur de pierres”. Cette dernière est complètement perdue et a encore besoin de prendre du recul. Prendre la décision de revenir à la villa, c’est trop tôt pour elle. Léana part de l’hôtel sans avoir fait la paix avec son amie.



Lalou, Théo et Nicolo sont partis pour une après-midi jet ski où ils ont rencontrés trois nouvelles prétendantes. Parmi elles, une jeune femme prénommée Clarisse qui a déjà eu un flirt avec Antoine et Vincent. Rym n’est pas heureuse de cette nouvelle ! “Ça me pose un problème si elle rentre dans la maison,” prévient Rym mais Vincent fait preuve d’honnêteté : “Il n’y a eu qu’un bisou et je m’en bas les co***les”. Julie non plus n’est pas très heureuse de savoir qu’Antoine a fréquenté cette même fille. Une discussion éclate entre les deux. “Je commence à me poser des questions. Est-ce que j’ai vraiment envie de ça ?” se demande Julie.



Nicolo a rencontré une belle italienne qui rejoindra son université à Milan. L’homme a très envie de la revoir mais avoue, en même temps, vouloir “continuer avec Virginie”. Cette dernière lui facilite les choses en annonçant que c’est terminé pour de bon. Impossible pour elle qu’il joue sur plusieurs tableaux. “Ciao Bonsoir”. La jeune femme n’est pas un “plan B”. “J’ai apprécié cette fille et j’ai envie de la revoir,” confirme Nicolo. “Tu m’as traité comme un malpropre,” lance-t-il à Virginie. “Qu’ils mangent des pâtes ensemble, je m’en fiche,” répond la cœur brisé.

Maintenant que Vincent est certain de vouloir construire son avenir avec Rym, Lucie lui annonce qu’il a rendez-vous avec son présent dans le patio. Est-ce que cette visite va semer le trouble dans son histoire d’amour avec la belle espagnole ? Quand Vincent arrive au patio, il découvre un dessin de ses neveux et nièces. Très ému, il comprend qu’il a rendez-vous avec sa famille. C’est son grand frère qui se présente au patio. “C’est un exemple pour moi,” confie Vincent. Qu’a-t-il de si important à lui dire pour avoir fait ces milliers de kilomètres ?

