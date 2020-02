La Villa 5 - Les adieux de Rym et Vincent, le retour de Sarah (Episode 65)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 65 diffusé ce Jeudi 20 février 2020 sur TFX.

Depuis le départ fracassant de Sarah, mortifiée par les révélations d’Ahmed et la trahison de Léana, personne n’arrive à lui faire changer d’avis. Lucie décide donc d’avoir une discussion franche avec la jeune femme. Elle a besoin de comprendre ce qu’il s’est passé. Aujourd’hui, Sarah a dû mal à pardonner à Léana mais est prête à donner une nouvelle chance à Ahmed. Cette situation la met une nouvelle fois à l’épreuve de faire confiance aux hommes et à ses amis. La love coach veut poursuivre son travail avec le cœur brisé et pour cela, il faut qu’elle réintègre la villa. Que va décider Sarah ? Sa conversation avec Lucie l’a apaisée, Sarah a pris la décision de revenir dans la villa mais ignore complètement Léana.

Antoine est nostalgique du début d’aventure. Il décide de prendre des nouvelles de Cassandra, rentrée en France. En visio, le jeune homme lui présente les nouveaux cœurs brisés. Théo n’est pas insensible au charme de la belle blonde et pour Antoine, c'est un vrai rendez-vous manqué entre les deux. “Dommage qu’on ne se soit pas croisés,” confirme Théo. Le début d’une idylle à distance ?

Rym et Vincent vivent “la plus belle histoire de leur vie” et annoncent à Lucie leur décision de partir de l’aventure. Les amoureux tiennent à la remercier pour son amour et sa sincérité. Il est temps pour le jeune couple de dire au revoir aux cœurs brisés. “Quand je repense aux premiers jours, je me dis que c’était une évidence,” confie Vincent. “Nous deux, on ne forme qu’un et aujourd’hui, je suis un homme comblé”. Bonne route les amoureux !

