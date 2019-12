La Villa 5 - Les filles s'éclatent en week-end Tentation (Episode 21)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 21, diffusé ce vendredi 20 décembre 2019 sur TFX.

Les filles sont en week-end Tentation et Shanna a déjà marqué des points auprès d’un prétendant. Jordan pense qu’ils ont beaucoup de choses en communs et la cœur brisé confirme à ses copines, qu’ils sont sur la même longueur d’onde. Mais attention, Shanna ne veut pas jouer sur plusieurs tableaux. Si Jordan lui plaît, elle sait profondément que c’est Ayoub qu’elle a dans la tête et dans le cœur. Va-t-elle s’arrêter là ? Julie elle, est en plein kiffe parce qu’elle a fait la rencontre d’un prétendant qu’il lui plait beaucoup physiquement. Lorsque Danny lui demande si elle est en couple, Julie bégaye. Oui, elle a un début d’histoire avec Thomas mais ne veut pas fermer des portes pour autant. Le début des problèmes ?



Restés à la villa, les garçons semblent sereins. Mais pour l’instant, ils n’ont pas de raison de s’énerver. Alors, ils s’offrent une petite beach party où doivent les rejoindre quelques prétendantes. “Ce n’est pas parce que je suis au régime que je ne peux pas aller au restaurant,” s’amuse Thomas. Parmi les prétendantes, Anaïs est de retour et apprend qu’elle est au centre de toutes les discussions. La jeune femme trouve très charmant Antoine mais avoue avoir une préférence pour Kévin. La fin du combat de coqs ? Kévin est content de savoir qu’il plaît et compte bien continuer à découvrir sa jolie prétendante. Ça match bien entre les deux ! Kévin veut la faire venir dans la villa mais c’est aux garçons de choisir si Anaïs aura le droit à un laisser-passer.

Combat de coqs

Anaïs à été invitée par Kévin à venir dîner à la villa. Mais les garçons encouragés par Antoine, ont bien l’intention de jouer les fauteurs de troubles. Kevin lui, est sur un petit nuage et ne voit pas Antoine arriver… Chez Antonio restaurante, on mange très épicé ! Anaïs est très heureuse d’intégrer la villa mais ne sait pas encore à quelle sauce elle va être mangée. Du côté des filles, Cassandra se fait lourdement draguée par Greg. Le prétendant insiste alors que la jeune femme lui a très clairement dit qu’elle n’était pas intéressée… Heureusement, Cassandra peut compter sur ses copines. Rym s’énerve et fait comprendre avec beaucoup moins de tact au prétendant que le feeling ne passe absolument pas. A-t-il enfin compris ?



Le moment est arrivé de s’envoyer les photos et vidéos dossiers. Simo envoie une photo à Sarah qui met Ayoub dans une très mauvaise posture… Shanna découvre l’homme qu’elle aime bien, entouré de jolies filles. Action, réaction. Sarah envoie une photo de Shanna et Jordan avec pour légende : “Ici aussi, ça match bien”. Ayoub ris jaune. Mais Thomas ne va pas être déçu non plus. Il découvre une vidéo de Julie qui laisse une porte ouverte à l’un des prétendants. Thomas vrille ! Va-t-il quitter Julie ?

