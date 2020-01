La Villa 5 - Sisika déclare son amour à Astrid, Lola poussée vers la sortie

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 48 diffusé ce mardi 28 janvier 2019 sur TFX.

Astrid a bien du mal à tirer un trait sur son passé. C’est la raison pour laquelle, Lucie l’envoie au patio pour affronter ses démons et son passé. Astrid a rendez-vous avec un appel visio de son ex. Fabien, mieux connu sous le nom de Sisika, est le seul homme que la jeune femme n’ait jamais aimé. Aujourd’hui, il compte bien revenir dans sa vie. “Ta problématique, c’est juste qu’on s’aime,” lui avoue le jeune homme. “Mais tout ce qui m’arrive, c’est de ta faute,” répond la cœur brisé. Sisika avoue avoir grandi mais Astrid ne veut pas y croire. Ce discours, elle l’a déjà entendu. “Juste toi, que tu sois là, ça me manque. Je te jure...” Sisika tente vraiment le tout pour reconquérir le coeur de celle qu’il aime toujours. Astrid est complètement déboussolée. Elle meurt d’envie de le retrouver mais va-t-elle vraiment quitter la villa ? Après une bonne nuit de sommeil, Astrid a réfléchi et a fait ses valises. Elle part rejoindre Sisika.

Exclu de la villa à cause de son comportement avec les filles, le départ d’Adrien a beaucoup affecté Lola qui était rapidement tombée sous son charme. Lola n’a pas fait qu’un bisou avec Adrien selon Antoine et Thomas qui ont décidé de tout balancer lors de la soirée “pookie” organisée par Sarah. Lola se défend comme elle peut avec l’aide d’Astrid. Elle jure qu’il ne sait rien passé de plus malgré l’énervement d’Antoine qui jure sur sa pauvre maman. Alors, Sarah décide de balancer une bombe ! Lola et Adrien s’échangent toujours des textos et ont promis de se revoir après la villa. “On en conclut que Lola ne va pas être sincère avec ses prétendants. A-t-elle encore sa place dans la villa ?” demande Sarah. Lola est très honnête avec les autres habitants. Elle a eu un vrai crush avec AD et peut-être que ce n’est pas terminé avec lui… Lola décide de faire ses valises et de dire au revoir à son aventure.

Vincent a lui aussi une bombe à balancer : entre Thomas et Julie, il y a eu plus qu’un bisou ! Les deux protagonistes confirment la rumeur et Antoine vrille. L’homme est blessé et en veut à son ex pour qui il avait encore des sentiments. Maintenant, il est clair qu’il va prendre ses distances avec elle. “Je suis blessé et je m’en veux à moi d’être débile,” craque Antoine. Julie est désarmée face à la réaction de son ex. Vient le tour de Vincent de recevoir une bombe ! Rym fréquentait un garçon avant d'entrer dans la villa. Mais depuis le premier jour, elle avait été très honnête avec Vincent. Il connaissait donc toute la vérité mais ce dernier ne peut s'empêcher de s'énerver.

