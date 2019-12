La Villa 5 - L'insurmontable trahison de Tyla (Episode 17)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 17, diffusé ce Lundi 16 décembre 2019 sur TFX.

Tyla est paniquée au dîner parce que John a été appelé au patio pour faire face à son passé, son présent ou son futur. Au patio, toutes les vérités sont bonnes à dire ou pas. Qu’est-ce que va apprendre John ? C’est la question que tous les cœurs brisés se posent. Tyla assure qu’elle n’a jamais trompé son petit-ami mais qu’en est-il vraiment ? L’heure de vérité a sonné pour John. Le couple avait testé son amour dans une précédente aventure et l’un des tentateurs de Tyla a fait le déplacement jusqu’en République Dominicaine pour tout dire à John. “La dernière soirée avec Tyla, il y a un un rapprochement. Je ne vais pas te faire un dessin,” balance-t-il.

Le problème, c’est que la jeune femme a toujours nié… John voit rouge et décide d’appeler immédiatement sa petite-amie. Cette dernière n’a pas du tout la même version que son ancien prétendant. John ne décolère pas et a une annonce fracassante à lui faire : il quitte immédiatement l’aventure. Alors que la fête bat son plein à la villa, Tyla pète un câble et explique la situation aux autres coeurs brisés.

Pour Sarah, il n’y a pas de surprise... Kévin tente de raisonner son copain mais rien n’y fait. John ne veut pas d’explications. Il a pris sa décision ! “Cette aventure m’a apporté des réponses mais pas celles que j’espérais avoir,” confie-t-il le cœur lourd. Tout le monde met son grain de sel et certains se réjouissent d’avoir vu juste dans le jeu de Tyla depuis le début… La jeune femme n’a plus d’autre choix que de quitter l’aventure ici.

