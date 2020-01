La Villa 5 - Lola en coaching, Virginie débarque (Episode 44)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 44 diffusé ce mercredi 22 janvier 2019 sur TFX.

Virginie, l’ex prétendante, intègre la villa en tant que coeur brisé et a bien l’intention de réveiller ses nouveaux copains. Un réveil surprise qui n’est pas du goût de tous ! Antho la connait déjà puisqu’ils ont flirté tous les deux lors d’une soirée. “Après, on ne sait plus jamais revus,” explique Antho à Kévin.Pour les autres, il faudra attendre le petit déjeuner pour faire connaissance. Sa problématique ? “L’amour parfait pour moi n’existe pas”.



Kévin n’a pas réfléchi très longtemps avant de prendre une décision lourde de conséquences : intégrer son ex Molie dans la villa. Le coeur brisé n’a pas souhaité consulter ses camarades et Julie appréhende l’arrivée de sa pire ennemie. Kévin et elle ont eu un petit flirt par le passé et la jeune femme n’avait pas hésité à tacler Molie sur les réseaux sociaux. Mais curieusement aujourd’hui, Kévin n’a plus très envie d’assumer. Face à ce manque de sincérité, Julie vrille et une dispute éclate. Jus d’orange, café et omelette… Tout y passe et Thomas en prend plein la tête !



Jour de coaching pour Lola. Lorsqu’elle est amoureuse, la jeune femme a un comportement extrême envers son petit ami. Lucie lui propose de revenir sur ces fois où elle a été “peste”. “J’ai manipulé pour culpabiliser,” avoue Lola qui joue complètement la carte de la sincérité avec la love coach. “Tu as une capacité de te regarder en face et de reconnaître tes erreurs pour avancer,” félicite alors Lucie. Bravo Lola !



“Week-end Tentation réservé aux garçons” C’est le message qui sème une onde de folie au sein de la villa. Shanna n’est pas fan de l’idée, Rym non plus. Il faut dire que Ayoub et Vincent ne sont pas célibataires ! “Je te tue si tu t’amuses,” assène la belle espagnole à son petit-ami. Antho lui, est très impatient à l’idée de rencontrer de nouvelles femmes. Pour se consoler, les filles prennent un cours de salsa ! Mais vont-elles rester aussi joyeuses longtemps ?

