La Villa 5 - Lola seule dans une chambre avec Ayoub, Shanna explose (Episode 37)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 37, diffusé ce lundi 13 janvier 2019 sur TFX.

Alors qu’elle vient de proposer un cours de yoga, Lola part se changer dans la chambre de Shanna et Ayoub dans laquelle ses affaires sont. Quand Shanna débarque, Ayoub se repose sur son lit et Lola est dans la salle de bain. “Mon mec est seul dans une chambre avec une fille que je ne connais pas” Shanna pète un plomb ! Ayoub ne supporte pas cette crise de sa petite amie. “Je ne tolère pas ça, tu dois me respecter,” prévient ce dernier. Une crise sans précédent dans le couple. Rym tente de jouer les médiatrices entre Shanna et Ayoub mais rien n’est gagné d’avance. Shanna a tellement souffert dans son passé qu’elle a dû mal à faire confiance à nouveau. Elle présente ses excuses à Ayoub et tente de lui expliquer sa réaction. “Si tu te comportes toujours comme ça, on ne pourra pas avancer”.



Kévin a rendez-vous avec Lucie pour son premier coaching. Sa problématique : J’ai trahi, j’ai été trahi et je ne crois plus en l’amour. “J’ai fait souffrir les femmes et avec mon ex Molly, j’ai payé la note”. Aujourd’hui, il se sent prêt à aimer de nouveau mais pour cela, il a besoin de l’aide de la love coach. De son côté, Julie traverse sa première crise avec Hugo. Pour l’homme qui a fait 14.000 km afin de la retrouver, difficile de se retrouver face aux trois exs de Julie dans la villa. Il faut dire que cette dernière aime jouer avec le feu et Sarah est la première à la mettre en garde. Mais Julie se braque… Son couple avec Hugo est-il en péril ?

Astrid et Adrien sur le départ ?

Lucie arrive à la villa pour le bilan de la semaine et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle n’est pas vraiment de bonne humeur. Dans ses mains, le fameux bracelet noir qui inquiète les cœurs brisés. Va-t-elle demander à l’un d’eux de quitter l’aventure ? “Certains d’entre vous ont manqué de respect à leurs prétendants,” prévient la love coach. Ces derniers jours, elle a reçu des messages de plaintes des prétendants. Astrid et Adrien sont dans la ligne de mire de Lucie et ils ne s’excusent pas de leur comportement. Sont-ils vraiment venus dans l’aventure avec sincérité ? Lucie va-t-elle leur donner le bracelet noir et ainsi les éliminer de la villa des cœurs brisés ?

