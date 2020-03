La Villa 5 - Lucie en colère contre Inès, les masques tombent... (Episode 76)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 76 diffusé ce Vendredi 6 mars 2020 sur TFX.

Après beaucoup de tensions, de maladresses et de clashs, Antho décide de tout faire pour que Clémence lui pardonne. Alors que les coeurs brisés sont en beach party, le jeune homme a préparé une petite mise en scène très romantique. Antho veut qu’elle comprenne qu’il n’avait pas du tout envie de la blesser. Aujourd’hui, il a envie d’avancer sérieusement avec elle. “Je suis sûr que ça va marcher à l’extérieur. J’en ai vraiment envie,” confie le jeune homme. En venant au Mexique pour son frère, Clarissa est parvenue à apaiser les tensions entre Virginie et Nicolo. Après plusieurs jours à la villa, la grande soeur a donné sa bénédiction. Maintenant que sa mission est accomplie, il est temps pour elle de rentrer à la maison. Pour Nicolo, les au revoir sont difficiles !

Inès et Sergio se sont mis en couple dès le soir de leur rencontre. Mais plusieurs petits détails intriguent Sarah et la font douter de cette relation : “Ils se galochent pour faire le show devant tout le monde mais ils ne sont pas en couple”. Une nouvelle fois, Inès décide de renvoyer Sergio chez lui au lieu de l’inviter à la villa. Pour Dany, le dernier arrivé dans la villa, l’heure est venue de son premier coaching avec Lucie. Sa problématique : “Je fais passer la famille avant l’amour”. "Quand tu donnes de l’amour, ça ne s’enlève pas. Ça se multiplie,” assure Lucie. Dany comprend qu’il doit équilibrer ce qu’il donne à sa famille et à son amour.



Lucie arrive à la villa pour un nouveau bilan mais contrairement à d’habitude, elle ne semble pas de très bonne humeur. “Je pensais que cette aventure finirait dans la sincérité,” commence la love coach qui pointe rapidement du doigt Inès. Elle lui laisse une dernière chance de dire la vérité au sujet de son prétendant Sergio. Inès nie tout en bloc jusqu’à ce que Lucie dévoile des sms compromettants. La stratégie qu’elle a prévue avec Sergio est révélée au grand jour. Les masques tombent… Sur le canapé, les coeurs brisés n’en reviennent pas ! Lucie explose… Quelle décision va-t-elle prendre ?

