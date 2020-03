La Villa 5 - Manon en couple avec Dany, Clémence quitte Antho (Episode 74)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 74 diffusé ce Mercredi 4 mars 2020 sur TFX.

Nicolo est en plein coaching avec Lucie, soutenu par sa soeur venue d’Italie. Le petit garçon marqué par le divorce de ses parents a laissé place à un homme qui manque de confiance. Aujourd’hui, plus que jamais, il doit prendre soin de lui et s’aimer. “La seule personne qui se met entre toi et l’amour aujourd’hui, c’est toi,” explique la love coach. Nicolo doit passer au dessus des erreurs de ses parents et ne plus avoir peur de l’amour. Pour parvenir à cela, Lucie propose au cœur brisé d’écrire une lettre à ses parents.



Un coaching qui fait naître un nouveau Nicolo. “Je me sens reboosté,” confie-t-il. A la villa, Virginie est inquiète du sort que lui réserve la soeur de Nicolo. Cette dernière a promis d’avoir une discussion avec elle dès leur retour du coaching. Que va-t'elle lui dire ? Avant de le découvrir, Nicolo débriefe avec les autres coeurs brisés. Cette relation avec Virginie aujourd’hui, n’est pas bénéfique pour lui. Mais il ne veut pas rompre avec Vivi pour autant. Nicolo veut simplement faire évoluer leur relation.

Manon a eu un coup de coeur pour le petit nouveau de l’aventure. Elle décide donc de mettre les choses au clair avec Adrien, l’homme qu’il l’avait séduite lors du week-end Tentation. Dany a rendez-vous au patio. Le jeune homme qui vient à peine d’arriver dans l’aventure, stresse à l’idée de faire face à son passé. Lucie envoie un sms à Manon pour lui proposer de le rejoindre. Qui l’attend au patio ? En sympathisant un peu trop avec la soeur de Nicolo, Antho dépasse une nouvelle fois les limites pour Clémence. S’il était célibataire, il se serait laissé tenter par la belle italienne. Sa petite amie ne supporte plus ses provocations et menace de le quitter. Au patio, Dany a eu un joli message de sa soeur. Heureux, il n’hésite plus à se rapprocher de Manon et l’embrasse. Un nouveau couple dans l’aventure ! Mais la soirée est loin d’être terminée et Cassandra se laisse apprivoiser par Théo. Un autre bisou !

La Villa des Coeurs Brisés 5 - Du lundi au vendredi à 19h sur TFX