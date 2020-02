La Villa 5 - Manon en pleurs, Bienvenue Inès ! (Episode 68)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 68 diffusé ce Mardi 25 février 2020 sur TFX.

Lucie a convoqué Julie et Antoine pour un exercice de couple. Julie a rendez-vous avec un certain Adrien qu’elle est censée avoir connu via une application de rencontres. Ils sont censés se rencontrer pour la première fois et jouer le jeu de la séduction. Le tout étant filmé et observé par Antoine en personne qui s’énerve rapidement face au comportement de sa petite-amie. Lorsqu’il comprend que tout ceci n’est qu’une mascarade, il reste très énervé. Il avoue ne pas parvenir à lui faire confiance… Heureusement, la love coach est là pour les aider à mieux appréhender leur avenir en tant que couple. Virginie a eu le droit à son premier coaching avec Lucie. La love coach lui avait demandé d’écrire son histoire avec l’amour sous la forme d’un conte. Aujourd’hui, la coeur brisé se sent prête à partager ses écrits avec Nicolo. Il était une fois… Virginie qui a vécu plusieurs trahisons amoureuses et qui a finit par ne plus y croire. Nicolo veut la rassurer : il est très sincère avec elle et a envie de laisser une chance à leur histoire.

Après l’avoir invitée à la villa, Lalou a affirmé son attirance pour Clarysse en l’embrassant devant les yeux ébahis de Manon dont il s’était rapproché. La guerre est déclarée entre les deux jeunes femmes ! Alors que Lucie a réuni les coeurs brisés pour la traditionnelle remise de bracelets, Manon fond en larmes. Le problème ? Lalou qui a manqué d’honnêteté en séduisant Clarysse sans le dire à Manon dont il s’était rapproché. “On m’a mentie toute ma vie,” regrette la jeune femme. Célibataire depuis 480 jours, Manon a l’amour destructeur mais elle n’arrivera pas à en dire plus ce soir. De son côté, Léana revient sur ses tensions avec Sarah. Cette dernière ne parvient pas à lui pardonner. “Je pense à moi et j’ai envie d’avancer,” confirme Sarah. Trop accaparée par ses histoires avec son ex-meilleure amie, Léana a délaissé Ken mais n’arrive pas à lui donner d’explications. Avec l’aide de Lucie et devant tous les autres coeurs brisés, Léana met un terme à son histoire. Ken fait ses adieux à la villa et laisse la place à une nouvelle coeur brisé : Bienvenue Inès ! “L’amour m’a oubliée,” confie la jeune célibataire.

