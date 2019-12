La Villa 5 - Nathanya bouleversée face à Lucie, Vincent pète un câble (Episode 27)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 27, diffusé ce lundi 30 décembre 2019 sur TFX.

Entre Rym et Vincent, rien ne va plus ! Alors que leur histoire avait démarré sur les chapeaux de roue, la jeune femme a pris peur. Celle qui a pour problématique d’aller beaucoup trop vite en amour craint de s’emballer avec cet homme qui a un passé sulfureux. Peut-elle vraiment lui faire confiance ? Rym doute beaucoup et Vincent ne comprend pas ce retournement de situation. Alors pour se changer les idées, il part avec Sarah, Simo et Toto en virée jet-ski. Tous passent une excellente après-midi jusqu’au moment où Julie décide de s’en mêler en envoyant une vidéo de Rym et Kévin en train de discuter au bord de la piscine… Vincent vrille complètement ! En apprenant ce qu’il se passe dans son dos, Rym s’emporte. “Mais pourquoi tu envoies ça ?” s’énerve Rym contre Julie. “C’est des trucs de gamineries”. Vincent prévient : quand il va rentrer à la villa, il va tout péter ! Heureusement, Ayoub le raisonne avant même qu'il passe le pas de la porte. Rym aussi, cherche à comprendre cette réaction surdimensionnée.

1 coaching, 2 départs



Il est grand temps pour Nathanya de suivre son premier coaching avec Lucie. “Un exercice particulier, clairement intense,” prévient la Love Coach. Place au chemin de vie de Nathanya. La coeur brisé a été privée de famille et cela l’empêche de vivre une relation amoureuse sereinement. Elle se sent tellement vulnérable qu’elle ne parvient pas à faire confiance aux gens. “Famille”, “Contrôle”, “Centre du monde”... Autant de thématiques sur lesquelles Lucie souhaite qu’elle travaille. La liberté, c’est ce qui attend Nathanya si elle parvient à se libérer de ses démons. La jeune femme se sent prête à avancer sereinement vers l’avenir ! La nuit est tombée et Lucie arrive à la villa pour faire un bilan de cette semaine. Vincent avoue qu'il est l'heureuse victime d'un coup de foudre... "Je suis en train de tomber amoureux," avoue le cœur brisé devant une Rym très émue. "Libère un oiseau qui a les ailes assez grandes pour prendre son envol". Pour Lucie, il est temps de féliciter Cassandra pour le chemin parcouru. La love coach estime qu'elle est allée au bout de son travail et qu'il est temps pour elle de se ressourcer auprès de sa famille. Au moment de dire au revoir, l'émotion envahit les habitants... Mais ces derniers ne sont pas au bout de leur surprise. Un coeur brisé annonce vouloir quitter l'aventure...

