La Villa des Coeurs Brisés 5 - Nathanya en larmes, Julie la clashe déjà (Episode 2)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 2, diffusé ce lundi 25 novembre 2019 sur TFX.

Ils sont 13 cœurs brisés à se lancer dans l’aventure de leur vie. Une aventure sans concession qui les confrontera à leur passé pour mieux appréhender l’avenir. Seule Lucie pourra les aider dans cette démarche. Se libérer de ses démons pour enfin trouver l’amour… C’est la promesse de la love coach. Dans le premier épisode, les cœurs brisés ont fait connaissance et ont posé leurs bagages dans leurs nouvelle villa de rêve. Dès les premiers instants, des tensions se sont installés entre les ex Julie et Antoine. Lors de la traditionnelle table ronde avec Lucie, les émotions ont été décuplées et toutes les vérités n’ont pas été bonnes à dire. Antoine a décidé d’intervenir lors de la prise de parole de Julie. “C’était la chose à ne pas faire. Je vais monter dans les tours et ça va dégoupiller,” promet la cœur brisé. Qu’est-ce qu’Antoine peut bien vouloir lui dire ? “Va voir ta Nathanya” balance Julie. Déjà un brin de jalousie ? “On ne saura jamais copines,” promet en tout cas l’ex d’Antoine.

Simo a peur que Lucie n’ait pas envie de le garder dans l’aventure...A la question : “Depuis combien de temps es-tu célibataire ?” Il bloque déjà. En effet, il ne peut pas répondre à cette question puisqu’il ne l’est pas officiellement. “Moi je ne suis plus avec elle mais elle est encore avec moi,” explique-t-il. Trahi par le passé par une petite-copine qui menait une double vie, Simo avoue : “Abandonner quelqu’un c’est dur pour moi aujourd’hui”. Lucie acceptera-t-elle de l’aide ? Nathanya raconte son histoire. En perdant brusquement sa maman à l’âge d’1 an, elle a été élevée par sa grande sœur alors âgée de 21 ans. Toute sa vie, la cœur brisé s’est sentie comme un “poids” pour l’autre et avoue aujourd’hui demander beaucoup trop à ses amoureux. “J’ai besoin d’être le centre du monde,” avoue Nathanya en larmes.



Lucie annonce l’une des surprises de cette saison 5 de La Villa des Cœurs Brisés. Tout au long de cette aventure, les cœurs brisés devront se confronter à leur passé, leur présent ou même leur futur, dans un lieu unique à Playa del Carmen. "Le but est de faire face à son histoire,” explique la Love Coach. Ce soir, c’est Thomas qui est concerné par cette première rencontre. “Fais-moi confiance, c’est absolument nécessaire,” confie Lucie. Après avoir déjà eu une vidéo peu sympathique de son ex Léana, c’est angoissé que Thomas prend la route direction son passé. Qui l’attend ? La réponse dans le prochain épisode.

La Villa des Coeurs Brisés 5 - Du lundi au vendredi à 18h25 sur TFX