La Villa 5 - Nathanya et Cassandra quittent l’aventure (Episode 28)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 28, diffusé ce mardi 31 décembre 2019 sur TFX.

Nathanya pense être arrivée au bout de son coaching et de son aventure. La jeune femme qui avait pour problématique : “Je veux être le centre du monde” est ressortie bouleversée mais surtout grandie de son coaching avec Lucie. Elle se sent prête à avancer sereinement dans la vie. “Si tu as l’impression que cela n’était pas assez, reviens ! La porte sera toujours ouverte,” confie Lucie. Cassandra et Nathanya font leurs adieux à la villa et c’est avec beaucoup d’émotion que les cœurs brisés les accompagnent jusqu’au bout.



Avec le départ de Cassandra et Nathanya, deux nouveaux cœurs brisés s’apprêtent à rejoindre l’aventure. Qui sont-ils ? Pour l’heure, toute l’équipe prend la direction de la plage pour une belle soirée, les pieds dans le sable. "Et là, c’est le drame…” Shanna voit son ex Adrien débarquer et il n’est pas seul. Astrid rejoint elle aussi l’aventure. Deux arrivées qui ne font pas plaisir à tout le monde. Adrien commence d’entrée à s’embrouiller avec Thomas, Astrid inquiète Shanna parce qu’elle a eu une petite histoire avec Ayoub. Rym non plus, n’est pas la plus confiante. Vincent et Astrid sont très amis depuis longtemps. Peut-on vraiment être amis avec une bombe atomique comme Astrid ? Rym sent une pointe de jalousie la surprendre.



La bagarre entre Adrien et Thomas a jeté un froid dans la soirée. Shanna a de la peine de voir son ex mis de côté. Vincent décide de le rejoindre pour le mettre à l’aise. De son côté, Toto ne décolère pas ! Ayoub n’est pas non plus très à l’aise face à l’ex de Shanna. Il faut dire que ce dernier lance des piques : “Je viens d’arriver, on verra”. Adrien est très confiant alors que Shanna vient de lui dire qu’elle était officiellement en couple. “Elle est à toi, pour l’instant,” ironise AD. Shanna est “au bout de (sa) life” et se fait du souci pour la suite de l’aventure. Les petits nouveaux sont-ils venus pour faire des problèmes ?

