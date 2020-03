La Villa 5 - Nicolo en larmes, Manon séduite par Dany (Episode 73)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 73 diffusé ce Mardi 3 mars 2020 sur TFX.

“Elle est collée au c** de Dany,” s’énerve dès le matin Nicolo. Une énième dispute éclate avec Virginie. “Tu me provoques tous les jours,” explique-t-il. Le bel italien a bien dû mal à s’affirmer dans son couple et c’est là, tout le cœur de sa problématique. Heureusement, Lucie lui annonce que son coaching est enfin arrivé et elle a une surprise pour lui. Sa soeur Clarissa a fait le voyage depuis Milan pour l’accompagner dans son coaching. Surprise pour Lalou et Dany qui découvrent que c’est la prétendante qu’ils ont rencontré en date.



Place à une discussion à coeur ouvert avec Lucie. Le divorce de ses parents a complètement bouleversé l’enfance de Nicolo. Il a peur de le revivre en tant qu’adulte. Le jeune homme est conscient qu’il fait beaucoup de sacrifices pour être aimé. Parviendra-t-il à trouver enfin la sérénité et le bonheur ?



Dany invite Manon à une activité en pleine mer. L’occasion pour les deux célibataires de faire plus ample connaissance. La jeune femme qui avait été séduite par Lalou puis Adrien, est maintenant très intéressée par Dany. Va-t-elle enfin vivre sa belle histoire d’amour ? Durant le week-end Tentation, Inès s’est rapproché de Sergio, un jeune homme qu’elle connaissait d’une précédente aventure. Au bord de la piscine, elle se décide à lui envoyer un message pour le revoir...

La Villa des Coeurs Brisés 5 - Du lundi au vendredi à 19h sur TFX