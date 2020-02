La Villa 5 - Nicolo largué, Lalou se rapproche dangereusement de Clarysse (Episode 66)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 66 diffusé ce Vendredi 21 février 2020 sur TFX.

Les garçons de la villa ont réservé une sacré surprise à Nicolo : inviter Gaïa à la soirée “Rouge et noir”. Alors que Virginie avait finalement pardonné au bel italien, elle assiste impuissante à la scène qui se déroule devant ses yeux. Les problèmes ne font que commencer… Virginie demande des explications à Gaïa. Que se passe-t-il réellement entre eux deux ? Pourquoi Nicola fait croire à Virginie qu’il est sincère avec elle alors qu’il est intéressé par la belle italienne ? “J’ai ressenti qu’il y avait de l’alchimie entre nous,” confie Gaïa. Il n’en fallait pas plus à Virginie pour partir. Nicolo ne peut pas jouer sur plusieurs tableaux et doit absolument choisir. Qui de Virginie ou Gaïa choisira Nicolo ? “C’est soit Monica Bellucci soit Chucky la poupée,” ironise Anthony. Gaïa ne va pas se battre pour un garçon et décide de partir de la soirée. Nicolo va-t-il la rattraper ? Double “plaquage” en règle pour le jeune homme qui se retrouve sans l’une et sans l’autre. “J’ai tout perdu ce soir. C’est horrible,” confie “dégouté” Nicolo.

Nicolo n’est pas le seul à être indécis… Lalou avait rencontré Clarysse lors d’une après-midi à la plage. Mais en rentrant, il a dû faire face aux révélations de Vincent et Antoine. Ces derniers ont flirté avec la jeune femme, ce qui a refroidi Lalou. L’arrivée de Manon lui a vite changé les idées… Les deux coeurs brisés se sont rapprochés mais la venue de Clarysse à la soirée chamboule un peu les plans. La jeune femme invite Lalou au restaurant pour s’éloigner des tensions de la villa et faire plus ample connaissance. En rentrant de cette belle soirée, Lalou lui propose de dormir dans la chambre des prétendantes à la villa.



Au réveil, les coeurs brisés ne se doutent pas que Clarysse a dormi à la villa. Alors que Lalou prépare un petit déjeuner à sa prétendante, Manon débarque dans la cuisine pour discuter avec celui dont elle s’est rapprochée. Au lieu d’être honnête, Lalou tourne autour du pot… “Je n’ai pas encore fait mon choix,” confie à part le jeune homme. “Je ne te ferme pas les portes,” avoue-t-il en face à Manon. Comment va-t-elle réagir en découvrant la vérité ? Antho le surprend en plein petit déjeuner romantique et balance tout aux autres. Manon vrille et décide de voir de ses propres yeux : “Il se fout de moi en fait” ! Lalou n’a pas su dire les choses et va le payer.



De son côté, Léana qui vit très mal les tensions avec son amie Sarah, a dû mal à s’investir dans sa relation avec Ken. “C’est comme un nouveau sac à main. Au début, j’étais contente de l’avoir mais maintenant il ne m’intéresse pas,” débriefe la jeune femme auprès de ses copines. Va-t-elle mettre un terme à son début d’histoire avec le beau brun ? Sarah elle, n’a pas revu Ahmed depuis les révélations qu’il a faites au sujet de Léana. Le jeune homme veut la revoir pour lui donner des explications mais en dehors de la villa. “J’ai besoin de parler avec lui,” avoue-t-elle aux coeurs brisés. Va-t-elle lui pardonner ?

