La Villa 5 - Nicolo malmené, Dany intègre l’aventure (Episode 70)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 70 diffusé ce Jeudi 27 février 2020 sur TFX.

Les cœurs brisés restés à la villa ont eu une visite surprise qui ne laisse pas les filles indifférentes. “La tentation nous a suivi les gars,” ironise Sarah. Dany intègre la villa sous le statut de cœur brisé. Sa problématique : “Je place ma famille avant l’amour et je suis très exigeant avec les femmes”. Dany est un garçon que Julie avait rencontré lors de son premier week-end Tentation. A l’époque, elle avait même eu un petit coup de cœur. “C’est tout à fait mon style de mec,” avoue la cœur brisé qui est désormais en couple avec Antoine. Ce dernier vrille une nouvelle fois, face au comportement de séductrice de sa petite-amie.

L’attitude d’Antho avant son départ en week-end Tentation, a provoqué un véritable cataclysme au sein de la villa et mis son couple en péril. La belle équipe vient d’arriver à Tulum et compte bien en profiter ! Inès revoit Sergio avec qui elle a partagé une précédente aventure. “J’ai toujours dit que c’était une très belle femme,” avoue le prétendant et la bonne nouvelle, c’est que c’est réciproque.

A la villa, Ahmed a décidé de tenir informé ses copains de l’arrivée de Dany. Il envoie un sms à Antho : “Clémence s’est vite remise de ton départ”. De son côté, Nicolo est malmené par ses copains en pleine soirée action ou vérité. Une photo avec la jambe d’une prétendante sur lui provoque une onde de choc dans la villa. Virginie réplique avec une photo pour le moins provocante d’elle et Dany. Le début de la fin pour Nicolo. Va-t-il vraiment quitter Virginie en rentrant ?

La Villa des Coeurs Brisés 5 - Du lundi au vendredi à 19h sur TFX