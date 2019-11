La Villa des Coeurs Brisés 5 - Premier rapprochement entre Shanna et Ayoub (Episode 4)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 4, diffusé ce mercredi 27 novembre 2019 sur TFX.

Julie est la première à recevoir un coaching de la part de Lucie. Elle s’excuse du mal qu’elle a pu faire à Antoine, par le passé mais aussi dès la première soirée de l’aventure. “Je ne te laisse pas passer à autre chose parce que j’ai besoin d’avoir toujours une emprise sur toi,” avoue la cœur brisé. “Il est temps que je te dise au revoir et que je te laisse tranquille”. Plus facile à dire qu’à faire pour Julie. “La dernière fois que j’ai dit au revoir, c’était à mon ex et il est mort,” confie avec beaucoup d’émotion la cœur brisé. Une fois le coaching terminé, Antoine trouve une oreille attentive chez Rym, tandis que Julie peut compter sur le soutien de Thomas. Tyla elle, est une femme blessée et a du mal à communiquer. Comment faire pour sauver son couple ? La jeune femme attend beaucoup des coachings de Lucie. Son histoire d’amour avec Jonathan a-t-elle encore un avenir ?



Shanna et Ayoub se connaissent déjà mais ont eu un début un peu foireux avant l’aventure. L’attirance étant réciproque, Ayoub profite d’un déjeuner tous ensemble pour proposer à Shanna de repartir à zéro, en allant tous les deux dans un endroit paradisiaque. Dans la voiture, Ayoub veut commencer à l’appeler Alicia pour “faire sortir la vraie” personnalité de Shanna. Cette escapade insolite fait beaucoup de bien aux deux cœurs brisés…Une réelle complicité est en train de naître ! Les deux célibataires ont d’ailleurs décidé de se jouer des autres habitants en leur faisant croire qu'ils se sont embrassés... Vont-ils tomber dans le panneau ?

