La Villa 5 - Rym et Astrid s'affrontent, embrouille générale dans la villa (Episode 31)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 31, diffusé ce vendredi 3 janvier 2019 sur TFX.

Astrid a complètement gâché le dîner en amoureux de Rym et Vincent. Cette dernière a pris la décision d’écourter sa parenthèse idyllique pour rentrer régler ses comptes avec Astrid. “Tu crois que c’est normal ce que tu as fait ?” commence Rym. Mais rapidement, le ton monte entre les deux femmes et Astrid, en poussant Rym, fait le geste de trop. Vincent met les choses au clair avec Astrid : son comportement est inapproprié ! A bout, Astrid lance son mouchoir sur Rym. Une nouvelle provocation qui fait vriller l’amoureuse de Vincent. La guerre est déclarée dans la villa et deux clans s’opposent. Shanna et Sarah s’en mêlent et se disputent. Embrouille générale dans la villa ! Vincent met tout le monde d’accord en déclarant, haut et fort, son amour pour Rym. “Moi je vis un truc vrai aujourd’hui et j’en ai rien à foutre de vous tous,” balance le jeune homme capable de se mettre la maison à dos, tant qu’il a Rym à ses côtés. “Je t’aime,” déclare cette dernière. Tout est bien qui finit bien ?



De son côté, Antoine qui a vu débarquer l’une de ses exs à la villa, sait qu’il n’a rien à offrir à cette jeune femme. Il est temps pour lui de prendre son courage à deux mains et de dire la vérité à Elise. “Je n’arriverais pas à tomber amoureux et je ne suis pas prêt,” avoue Antoine. La jeune célibataire s’énerve et lui balance ses 4 vérités. Mais au moment de partir, à l’abri des regards, Elise tente de l’embrasser mais se fait repousser… “Je suis désolé,” lance Antoine avant de partir. Il se félicite d’avoir au moins su être honnête avec lui-même.



Nouveau réveil dans la villa et l’atmosphère est glaciale dans la villa dû aux tensions de la veille. Le malaise est palpable… Lucie arrive à la villa pour le premier coaching d’Antoine. La veille, elle lui a proposé un exercice un peu particulier : faire un faux mariage avec Elise. Au programme du jour : regarder son reflet dans le miroir avec à la place de sa tête, une photo de lui enfant. Lorsqu’il était petit garçon, il a vécu la fuite en avant de son père, la souffrance de sa maman restée seule mais aussi sa propre souffrance. Plus jeune, il était complexé, renfermé sur lui-même et faible… Antoine va-t-il parvenir à trouver la force ?

