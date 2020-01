La Villa 5 - Rym et Shana en crise au week-end Tentation des garçons (Episode 46)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 46 diffusé ce vendredi 24 janvier 2019 sur TFX.

Les garçons sont partis en week-end Tentation mais en voyant les images d’Ayoub avec des prétendantes, Rym et Shanna deviennent folles de jalousie et décident de débarquer à l’improviste. Vincent ne comprend pas ce qu’il a pu faire de mal à part ne pas répondre au téléphone. Rym le sait, elle s’est énervée toute seule et la situation s’arrange vite. Entre Shanna et Ayoub, en revanche, le ton monte rapidement. Ce dernier ne comprend pas non plus et s’énerve. Il n’a rien fait de mal à part de discuter tranquillement avec les jeunes femmes. Thomas veut prendre la défense de ses copains et le jure sur tout ce qu’il a de plus cher, ils n’ont rien fait de mal. Par contre, débarquer en faisant une crise de jalousie, ne plaît pas du tout à Ayoub. Shanna doit apprendre à se raisonner. En attendant, les deux filles ont réussi à squatter le week-end Tentation des garçons.



De retour à la villa de leur week-end, les garçons débriefent. Thomas a vu débarquer une prétendante qu’il connaît déjà de Marseille. Trystana ne le laisse pas insensible et il a bien l’intention de la revoir lors d’un date. Pour Sarah, il est temps de faire venir Ahmed à la villa. Mais avant, la coeur brisé compte bien rhabiller Lola et Astrid, bien trop sexy en bikini. Quand les filles débarquent en doudounes, Sarah pleure de rire. Ahmed peut maintenant arriver sans être tenté par le diable. De son côté, Molie vient d’arriver et ses retrouvailles avec Kévin ne se sont pas vraiment passées comme prévu. Il n’aura pas fallu très longtemps aux ex-amoureux pour se reprocher des actes du passé. Certes, ils ont encore des sentiments l’un pour l’autre et envie d’avancer mais cela suffira-t-il ? Pour Thomas, c’est une cause perdue d’avance. Kévin va-t-il se laisser “monter le crâne” ?

La Villa des Coeurs Brisés 5 - Du lundi au vendredi à 19h sur TFX