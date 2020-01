La Villa 5 - Rym et Vincent en crise, Antho en coaching (Episode 49)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 49 diffusé ce mercredi 29 janvier 2019 sur TFX.

Rym et Vincent connaissent leur vraie première crise de couple. Depuis qu'ils sont dans l'aventure, les deux cœurs brisés sont en mode lune de miel mais pour la première fois, ils rencontrent des difficultés de communication. Vincent a peur de perdre Rym ou pire, d'être trahie par elle. Comme toujours, Lucie est là pour les accompagner. Contre toute attente, la love coach leur conseille d'apprendre à se "décoller" un peu et de laisser passer quelques jours.

C'est maintenant au tour d'Antho de recevoir un coaching de la part de Lucie. Au programme : remonter le temps depuis sa première participation à La Villa des Cœurs Brisés, il y a trois ans. Où est passé le jeune homme qu'il était à l'époque ? Que reste-t-il de l'amour qu'il avait trouvé ? "La rupture a été très difficile pour moi," avoue Antho. Mais la plus grosse difficulté pour le jeune homme, c'est de trouver une femme qui s'intéresse à lui pour les bonnes raisons. Aujourd'hui, il ne croit plus en l'amour et pourtant, il aimerait tellement suivre le même chemin que ses parents...



Julie a rendez-vous avec son premier date mais elle est en concurrence avec Virginie. "Bonne tombola," ironise Sarah avant leur départ. Les deux filles vont découvrir un prétendant à l'aveugle et doivent se battre pour s'attirer les faveurs de ce dernier. Yanis a choisit de rencontrer Julie et le feeling passe super bien. Va-t-elle accepter de le revoir à nouveau ?

