La Villa 5 - Rym et Vincent parents, Léana en couple avec Ken (Episode 60)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 60 diffusé ce Jeudi 13 février 2020 sur TFX.

Comme à son habitude, Sarah décide de jouer les pestes en filmant les coulisses du week-end Tentation. En voyant Julie en mode séductrice avec d’autres prétendants, Antoine a pris une décision radicale : c’est terminé ! D’autres, en revanche, sont sur un petit nuage… Au petit déjeuner, Léana et Ken officialisent leur relation. “T’es dans la m**de,” ironise Sarah.



Rym a hâte de vivre son histoire d’amour avec Vincent à l’extérieur de la villa. Pour se préparer au mieux, la jeune femme a demandé à Lucie un ultime coaching de couple. La love coach leur propose d’intégrer Alex l’hypnotiseur à cette séance. Sous hypnose, le couple s’imagine mariés et parents. L’émotion est forte… “Je rêve de ça depuis toujours et c’est avec toi que j’ai envie de fonder ma famille,” confie Rym. Le couple repart de ce coaching plus soudé et confiant que jamais.



Les filles rentrent de leur week-end Tentation. Clémence saute dans les bras d’Antho et l’embrasse. Une officialisation en bonne et due forme ! Mais les retrouvailles ne sont pas chaleureuses pour tout le monde… Lalou met un vent à Léana et Antoine est en colère contre Julie. “J’ai été droite,” promet la jeune femme. Réconciliation au bout de cinq minutes. Ahmed demande des explications à Sarah qui a volontairement provoqué son petit-ami. S’en suit une discussion sur le sujet épineux de Léana. Le jeune homme prétend la connaître alors qu’elle n’a aucun souvenirs. “Moi, je ne te connais pas frérot,” s’énerve Léana. Ahmed promet que “son tour viendra”. En attendant, Sarah a un dernier cadeau pour les coeurs brisés : une vidéo de Léana et Ken dans le jacuzzi…

