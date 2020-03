La Villa 5 - Sarah face à son futur, Julie en lune de miel (Episode 78)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 78 diffusé ce Mardi 10 mars 2020 sur TFX.

Pour Sarah qui a fait beaucoup d’efforts pour s’ouvrir aux autres, notamment grâce à ses coachings, l’annonce d’un patio concernant son futur la met dans tous ses états. “Savoir c’est facile. C’est dire les choses qui est difficile,” découvre-t-elle sur une note en arrivant. Qui peut bien l’attendre ? La surprise est totale puisqu’il s’agit d’Ahmed. “C’est moi ton futur,” annonce-t-il d’emblée. “Il faut que tu arrêtes de douter. J’espère te donner tout le bonheur du monde. Je serai toujours là pour toi”. Le jeune homme avait envie de prouver à sa belle qu’un futur entre eux est possible et qu’il sera beau. Sarah est aux anges !

Les cœurs brisés restés à la villa, encouragent Nicolo à faire lui aussi, une belle déclaration d’amour à Vivi. “Avant j’avais des doutes et sincèrement, maintenant je suis bien avec toi. Tu as été une rencontre inattendue”. Nicolo ouvre son coeur mais, quelques minutes après seulement, il fait la bourde de trop. A force d’amuser la galerie, il risque de perdre sa bien-aimée. Antho organise une cérémonie pour lui décerner le bonnet d’âne du plus mauvais dragueur de l’aventure. Il reste une dernière chance à Nicolo pour faire une vraie belle déclaration d’amour à Vivi. C’est en italien qu’il parvient à trouver les mots et faire fondre le coeur de sa bella.

Si on avait dit à Julie que son aventure se terminerait par un week-end romantique avec Antoine, elle ne l’aurait jamais cru. “C’est le destin,” avoue la jeune femme. Les deux amoureux partagent un dîner en tête à tête. A quelques jours de la fin, il est temps pour eux de préparer un avenir ensemble et il s’annonce radieux. Du côté de la villa, les coeurs brisés s’offrent une virée en boîte de nuit. Maintenant que Léana s’est réconciliée avec Sarah, elle se sent d’humeur à draguer. Ce soir, alors qu’elle ne l’avait jamais vraiment regardé, Léana est séduite par Lalou. Mais après une discussion au calme, elle le place en “friendzone”. Elle préfère s’amuser à rendre jalouse Cassandra… Combien de temps la jeune femme pourra-telle supporter ces provocations ?

