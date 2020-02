La Villa 5 - Sarah n’a pas confiance, Antoine bouleversé (Episode 52)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 52 diffusé ce Lundi 3 février 2020 sur TFX.

Sarah se réveille un peu angoissée à l’idée qu’Ahmed ne lui dise pas toute la vérité. Sur les réseaux sociaux, elle a découvert qu’il connaissait sa grande copine Léana. Est-ce qu’il s’est déjà passé quelque chose entre eux ? Le jeune homme avoue l’avoir déjà fréquenté en boîte de nuit mais il n’y a rien jamais eu entre eux... “Si Léana me dit le contraire, t’es mort dans le film,” prévient Sarah. Le calme avant la tempête…



Soirée rooftop pour les coeurs brisés. Kévin et Mollie annoncent prendre un nouveau départ après leur coaching avec Lucie. Rim et Vincent eux, se confient sur un futur à 2 et à Paris. Dans son côté, Sarah s’isole et craque. Elle peut compter sur l’aide de Rym et Vincent pour la soutenir. La jeune femme avoue ne pas avoir suffisamment confiance en elle et en lui pour construire une relation. Vincent demande à Ahmed d’aller rassurer sa copine. “Je suis venu ici pour toi. Au fond, je t’aime beaucoup,” avoue Ahmed.



Lucie arrive à la villa. Quelles sont les annonces du jour ? La love coach a un message surprise pour Antoine qui fait suite au coaching qu’ils ont fait ensemble. C’est sa maman qu’il aime tant, “la seule femme de ma vie”, qui a enregistré une petite vidéo. Le coeur brisé fond en larmes en entendant les mots de sa maman… Désormais, il se sent libéré “d’un poids”. Est-il prêt à vivre son histoire d'amour avec Julie maintenant ?

