La Villa 5 - Sarah pardonne à Ahmed, Virginie en coaching (Episode 67)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 67 diffusé ce Lundi 24 février 2020 sur TFX.

Sur les conseils de Lucie et ravalant sa fierté, Sarah a décidé d’aller s’expliquer avec Sarah au sujet de Léana. “Comment ça se fait que je n’ai pas eu de nouvelles de toi ?" commence par demander la jeune femme. Cette dernière est prête à lui pardonner et à donner une nouvelle chance à leur histoire. En contre-partie, Ahmed va devoir lui prouver sa sincérité. C’est main dans la main qu’ils décident de réintégrer la villa. Mais si Sarah a décidé de pardonner à Ahmed, elle ne veut plus entendre parler de Léana.

Lalou qui s’était rapproché de Manon, a demandé à Clarysse de venir s’installer à la villa. Le jeune homme n’a pas joué la carte de la sincérité, ce qui a provoqué la colère de la coeur brisé dès le réveil. A la fin de la journée, Lalou et Clarysse pour officialiser le début de leur histoire… De son côté, Nicolo n’y voit toujours pas clair entre Virginie et Gaïa. Il décide d’envoyer un texto à la belle italienne pour lui dire qu’il ne se passera rien entre eux. Il préfère avancer avec Virginie mais pourquoi revoir Gaïa dans ce cas ? Les garçons se moquent de lui. Ils ne sont pas dupes ! Nicolo veut-il se laisser une chance avec Gaïa après l’aventure ? Entre Léana et Ken, ce n’est pas la joie. La jeune femme est trop perturbée par ses histoires avec Sarah pour se préoccuper de son histoire avec Ken. Ce dernier vit très mal d’être mis de côté. Il a besoin d’explications mais la jolie brune n’est pas prête à lui en donner.

Virginie a rendez-vous avec Lucie pour son coaching. La jeune femme ne croit pas en l’amour parfait. Mais derrière son sourire légendaire, que cache-t-elle réellement ? La love coach lui propose de rédiger un texte, celui de son histoire avec l’amour. Il était une fois… De son premier amour à sa première trahison. Le conte va lui permettre de prendre de la distance avec sa propre histoire même si l’exercice n’est pas facile. Pour la jeune femme qui a pour habitude de ne jamais montrer ses failles, les dévoiler à ses copains de l’aventure pourrait être difficile.

