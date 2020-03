La Villa 5 - Sarah “traumatisée”, elle craque avant la fin (Episode 80)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 80 diffusé ce Jeudi 12 mars 2020 sur TFX.

Après plusieurs semaines d’une expérience hors du commun où beaucoup de coeurs brisés ont résolu leurs problématiques et trouvé l’amour, l’heure de refermer les portes de la villa approche à grands pas. Si certains couples sont sûrs de leurs sentiments, pour d’autres en revanche, il en va autrement. Manon et Dany ont une vraie peur du futur et ont dû mal à se projeter dans l’avenir. Malgré les déclarations d’Ahmed, Sarah a beaucoup de mal à croire en l’amour et le moindre regard la fait douter sur son histoire en dehors de la villa. Sarah est traumatisée par ses anciennes histoires et sa peur est en train de prendre le dessus sur ses émotions. Elle fond en larmes et Ahmed ne sait plus quoi dire pour la rassurer…

Quant à Théo et Cassandra, leur relation est plus explosive que jamais et les tensions et non-dits s’accumulent dangereusement. La jalousie de la jeune femme pose déjà des problèmes alors que leur histoire vient à peine de commencer. Alors que Lucie a tenté de les aider avec un dernier coaching, Cassandra passe la soirée à l’écart. Une attitude qui fait poser beaucoup de questions à Théo. Un peu de bonnes ondes à venir dans cette dernière soirée à la villa. Les anciens cœurs brisés ont enregistré des petits messages vidéos pour donner de leurs nouvelles. Rym et Vincent filent toujours le parfait amour, tout comme Shanna et Ayoub. Kévin lui aussi s’affiche toujours avec Molie. Le message de Simo donne les larmes aux yeux à Sarah. Toto lui n’est plus avec Trystana mais est “un homme nouveau”. Entre déclarations et battles de danses, l’ambiance est au top pour cette dernière soirée.

