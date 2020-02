REPLAY La Villa des Coeurs Brisés 5 : Shanna, Ayoub, Thomas… Des adieux en pagaille (Episode 53)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 53 diffusé ce Mardi 4 février 2020 sur TFX.

Lucie organise un bilan exceptionnel et promet la “fin d’un voyage” pour certains. La love coach va-t-elle annoncer des départs et des arrivées ? Après plusieurs semaines d’accompagnement, l’aventure va prendre un tournant tout particulier. Ce soir, Lucie veut remettre un bracelet or à quelqu’un qui l’a particulièrement touché, “quelqu’un qui m’en a fait bavé aussi mais ça en valait la peine”. C’est Sarah qui mérite amplement le bracelet or.



A la question : qui se sent de voler de ses propres ailes ? Thomas se lève, “le cœur rempli de force”. “J’ai fait beaucoup d’aventures ces dernières années et j’ai oublié qui j’étais. Tu m’as remis les pendules à l’heure et je me sens bien,” remercie Thomas. Il est prêt désormais à avancer sereinement et a hâte de savoir ce que l’avenir lui réserve. Mais les au revoir sont très difficiles ! Après leur coaching avec Lucie, Kévin et Molie sont prêts à laisser une nouvelle chance à leur histoire d’amour. Ils reçoivent eux aussi un bracelet bleu. Pour qui seront les deux derniers ? Shanna se lève et demande : “C’est pour moi ?” Shanna et Ayoub se sont trouvés et sont beaux à voir. Aujourd’hui, la jeune femme se sent capable d’évoluer de ses propres ailes et de voir ce que peut donner son histoire à l’extérieur de la villa. Shanna a repris confiance en elle et tient à remercier toutes les personnes qu’elle a croisé dans cette aventure.



Ces départs en ravale donnent des ailes et de l’espoir aux coeurs brisés encore dans l’aventure. Après s’être rapprochés depuis plusieurs jours, Julie embrasse Antoine, signe d’un nouveau départ dans leur couple… Au réveil, les coeurs brisés se demandent qui sont les petits nouveaux qui vont rejoindre l’aventure ? La réponse demain !

